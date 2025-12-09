Kassamedarbetare 5h/vecka

Hornbach Byggmarknad AB / Kassapersonalsjobb / Helsingborg
2025-12-09


HORNBACH Byggmarknad AB

Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!

Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice.
I rollen som kassamedarbetare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter att expediera kunder i kassan.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Säkerställa att de dagliga rutiner i kassan efterföljs
* Returhantering
* Lyhörd för kundens önskemål och behov
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar

Din profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
* Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kassa
* Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av försäljning
* Som person är du noggrann och lösningsorienterad.

Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter
* Möjlighet till vinstandel

Publiceringsdatum
2025-12-09

Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidareanställning. Deltid 5 tim/veckan. (10 h/varannan helg). Schemalagd arbetstid varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal
Tillträde: 5/1 - 2026

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "152399-43831811".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hornbach Byggmarknad AB (org.nr 556613-4853)

Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB

Kontakt
Matilda Wiklund Malm
00000000

Jobbnummer
9634885

