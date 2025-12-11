Kassaledare
2025-12-11
Vi söker nu en driven och inspirerande kassaledare som vill vara med och leda vårt team mot nya höjder. Hos oss får du en nyckelroll i att skapa en positiv kundupplevelse och ett starkt medarbetarengagemang.
Om rollen
Som kassaledare ansvarar du för den dagliga driften inom Kassa, Självscanning, Kundtjänst samt Café & Bistro Bryggan. Du leder, coachar och motiverar ditt team med fokus på service, ordning och säkerhet. Du är en närvarande ledare som trivs med att vara där det händer - mitt i verksamheten.
Du arbetar nära försäljningschef Frontlinjen, och är en viktig del i att driva utvecklingen framåt inom hela frontlinjen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och fördela det dagliga arbetet i kassalinjen, Café & Bistro Bryggan och kundtjänst
Säkerställa service i världsklass till våra kunder
Introducera och utbilda nya medarbetare på ett inspirerande sätt
Coacha, motivera och följa upp medarbetare genom samtal och feedback
Ansvara för bemanningsplanering och resursfördelning
Vara försäljningschefens högra hand och ställföreträdare vid behov
Arbeta nära övriga kassaledare och bidra till avdelningens utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med ett brinnande engagemang för service och människor. Du är trygg i din kommunikation, har ett lösningsfokuserat arbetssätt och trivs i ett högt tempo.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom detaljhandeln
Är en lagspelare som gillar att inspirera andra
Har förmåga att prioritera och hålla många bollar i luften
Är tydlig, lyhörd och van att ge konstruktiv feedback
Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att växa i din roll och utvecklas inom företaget
En arbetsplats där vi har kul tillsammans och stöttar varandra
Friskvårdsbidrag via Epassi 3000kr/år
Subventionerad massage för att främja återhämtning och välmående
Nya, fräscha personalutrymmen med goda möjligheter till återhämtning och gemenskap
Tjänstens omfattning:
Tjänst: Kassaledare
Omfattning: ca 35 timmar/vecka
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Varierande, inklusive öppnings- och stängningspass samt varannan helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön enligt kollektivavtal + lönetillägg
Plats: Du behöver kunna vara ombytt och instämplad senast kl. 05.30.
MAXI ICA Stormarknad i Torslanda - Din kompletta stormarknad!
Sedan vi öppnade den 17 november 2004 har vi erbjudit allt under ett tak med ett brett sortiment på över 40 000 artiklar till låga priser. Vi har öppet 365 dagar om året med generösa öppettider för att alltid finnas tillgängliga för våra kunder.
Vad vi erbjuder:
Nygräddat bröd och bakverk - 7 dagar i veckan, bakade från grunden i vårt eget bageri
Manuell delikatess- och fiskavdelning
Kallskänk och catering
Café & Bistro Bryggan - för lunch på plats eller takeaway
Onlinehandel med Drive-thru och hemleverans
Vi är idag ett härligt gäng på cirka 160 anställda. Vår värdegrund, ÄKTA, står för Ärlighet, Kvalitet, Trygghet och Ansvar - och genomsyrar allt vi gör. Butiken ligger på västra Hisingen, endast 20 minuter från centrala Göteborg med bil eller 25 minuter med kollektivtrafik.
Låter det här som din nästa utmaning?
Då vill vi gärna höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torslanda Stormarknad AB
(org.nr 556186-7549) Arbetsplats
ICA Maxi Torslanda (Torslanda Stormarknad AB) Jobbnummer
9640279