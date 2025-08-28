Kassa- Servitör
2025-08-28
Vi söker nu två personer på heltid som vill arbeta som kassör och servitör/servitris. Det krävs att du är noggrann, serviceinriktad, ansvarsfull och kan hantera stressiga situationer. Tjänsten som servitör/servitris innebär att du är flexibel och kan arbeta med ett leende på läpparna även under stressiga förhållanden.
Arbetstiderna är varierande, kvällar och helger. Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid, med tillsättning omgående.
Vi tillhandahåller arbetskläder, som anställd på DATS Food AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etcetera Välkommen med din ansökan!
Meriterande kunskaper i Vietnamesiska
We are now looking for two full-time employees who want to work as cashiers and waiters/waitresses. It is required that you are careful, service-minded, responsible, and capable of handling stressful situations. The position as waiter/waitress requires you to be flexible and to work with a smile on your face even under stressful conditions.
Working hours vary, including evenings and weekends. The employment is permanent, full-time, with immediate start.
We provide work uniforms. As an employee of DATS Food AB, you can feel secure. All our positions are covered by collective agreements, ensuring you receive contractual conditions regarding vacation, salary, pension, sick leave, and more.
Welcome to submit your application!
Additional skills in Vietnamese are advantageous
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kochi.ramen.se@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dats Food AB
(org.nr 559302-0463), https://pinkhead.se
Gråbrödersgatan 2 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Kontakt
Dat Tran phanvan021@gmail.com Jobbnummer
9481471