Kassa/kolonial/jour

2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi är en härlig ICA Nära butik i Haga, Göteborg som söker en engagerad medarbetare. Vi söker dig som vill utvecklas och ta ansvar.
Det är viktigt att du älskar att arbeta i matbutik. Att du kan ge varje kund det bemötandet de förväntar sig trots stressiga lunchrusher. Du kommer arbeta främst att arbeta i kassan men även plocka varor, sköta hyllvård och sköta den dagliga driften för att hålla ICA Haga på toppnivå. Du kommer arbeta tillsammans med fantastiska kollegor men behöver också visa att du kan vara självständig i vissa arbetsuppgifter. Det krävs att du känner ett engagemang för hela butiken.
Vi söker dig som gillar att planera, effektivisera och organisera ditt arbete men att du kan prioritera om i dagordningen för butikens bästa. Att du har en lagkänsla och vill få företaget framåt i utvecklingen ska vara en självklarhet.
Vi söker dig som vill stanna inom ICA och är grym på service och kundmöten. Tjänsten innefattar främst kassa och kolonial. Du kommer även vara jouransvarig vissa dagar i veckan.
Tjänsten är en heltidstjänst på 38,5h/veckan.
Dina arbetstider kommer variera från 06-23 och kan innefatta helg.
Det är ett krav att du arbetat inom ICA eller liknande innan.
Intervjuver sker löpande och tjänsten ska tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: daniel.suomela@nara.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilly&Ted handel AB
(org.nr 559232-0955)
Pilgatan 20 (visa karta
)
411 22 GÖTEBORG Arbetsplats
ICA Nära Haga Jobbnummer
9634873