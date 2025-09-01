Kassa/kallskänka - Bageri

Lofs Bageriet AB / Kassapersonalsjobb / Härjedalen
2025-09-01


Hantverksbageriet/konditoriet Lofs Bageriet söker personal till vintersäsongen (december - april) eller fast anställning om du är intresserad.
På grund av vår snabba utveckling söker vi en person för kassatjänst, hjälp med att förbereda smörgåsar och snacks samt för att göra och servera kaffe.
Vi söker dig som:
• har ett positivt kundbemötande,
• alltid bjuder på ett leende,
• är stresstålig.
Har du erfarenhet av att göra hantverkskaffe är det ett stort plus!
Vi erbjuder:
• fast anställning eller säsongsarbete under vintern,
• mycket bra lön och förmåner till rätt person,
• en vänlig och familjär arbetsmiljö,
• gratis måltider under arbetstid.
Lofs Bageriet är ett nyöppnat hantverksbageri beläget i hjärtat av Härjedalen, i den charmiga skidorten Lofsdalen. Varje dag bakar vi färskt bröd samt tårtor och bakverk av högsta kvalitet.
OBS!!! Kontakta oss om du verkligen är intresserad av jobb med oss.
Skicka CV och kort själv beskrivning till e-mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: lofsbageriet@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lofs Bageriet AB (org.nr 559528-9520)
Olsvensbacken 4 B (visa karta)
842 96  LOFSDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anna Malecka
lofsbageriet@gmail.com

Jobbnummer
9486478

