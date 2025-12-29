Kassa/Brista
2025-12-29
Älskar du doften av nybryggt kaffe, mötet med människor och sommarpulsen i Visby?
Då kanske du är den vi söker!
Vi är ett litet, mysigt café i innerstaden av Visby och söker nu sommarpersonal som vill arbeta hos oss som barista och i kassa under sommarsäsongen.
Om tjänsten
Hos oss får du arbeta i en härlig miljö med högt tempo, många glada gäster och ett tajt team. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innebära:
Tillreda kaffe och enklare caféprodukter
Arbeta i kassa och ge god service
Hålla caféet rent och trivsamt
Vara en del av helhetsupplevelsen för våra gäster
Vi söker dig som
Är positiv, serviceinriktad och ansvarsfull
Trivs med att arbeta i högt tempo
Gillar att samarbeta men också kan ta eget ansvar
Är flexibel och pålitlig
Har erfarenhet av café/kassa/barista.
Period: Sommar 2026 (med möjlighet att börja i maj)
Plats: Innerstaden, Visby
Låter det som något för dig?
Skicka en kort presentation om dig själv och gärna CV till oss, vi ser fram emot att höra från dig. Välkommen till sommaren hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@ettrumforresandecafe.com Omfattning
