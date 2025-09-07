Kassa - och Cafébiträde
2025-09-07
Är du glad, driven och gillar att jobba i ett café? Vi söker dig som vill vara en del av vårt team som kassa- och cafébiträde!
Vad innebär jobbet?
Som kassa- och cafébiträde kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, där flexibilitet är nyckeln. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Hantera kassan och betalningar: Ta emot beställningar och hantera både kort- och kontantbetalningar.
Förbereda och servera mat och dryck: Bereda enklare rätter som smörgåsar och sallader, samt servera kaffe och andra drycker.
Skapa en trivsam miljö: Du håller caféet rent och välorganiserat genom städning, diskning och påfyllning av varor.
Ansvara för varubeställningar: Beställa varor, ta emot leveranser fylla på i butik och stämma av leveransernas innehåll.
Vara behjälplig i köket: Hjälpa till med enklare köksuppgifter när det behövs, vilket gör jobbet omväxlande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är glad och driven, med erfarenhet från café- och kassaarbete
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god kommunikativ förmåga och är tydlig i ditt samspel med både arbetskamrater och kunder
Är punktlig, noggrann och stresstålig i ditt arbete
Meriterande: Tidigare erfarenhet av caféarbete är ett stort plus, men inget krav.
Tjänsten är 80% heltid med möjlighet till extra pass. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Vi välkomnar alla sökanden och är öppna för att anpassa tjänsten utifrån dina förutsättningar.
Intresserad?
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
