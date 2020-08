Karusellsvarvare sökes! - Veldi Bemanning AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg

Veldi Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg2020-08-262020-08-26Karusellsvarvare sökes till kund i Göteborg!Nu söker vi dig som har erfarenhet från karusellsvarv och manuell svarv till vår kunds mekaniska verkstad i Göteborg. Du bör ha industriteknisk utbildning inriktad mot skärande bearbetning och några års arbetslivserfarenhet. Du är van vid varierande arbetsuppgifter och behärskar ritningsläsning, samt har en god problemlösningsförmåga. Initiativtagande uppmuntras och noggrannhet i arbetet ses som självklart. Vi söker dig som är tekniskt intresserad och praktiskt lagd, med hög arbetsmoral. Du kommer ingå i ett mindre arbetslag på 18 personer och det är viktigt att du är självständig men med en förmåga att samarbeta med dina kollegor.Då en del resor kan komma att ingå i tjänsten, både i Sverige och i Europa, behöver du vara flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbete. Därmed ser vi gärna att du har körkort och behärskar engelska i tal och skrift.Uppdraget är till en början ett konsultuppdrag då du är inhyrd via Veldi Kompetens, med goda chanser att övergå i en anställning hos företaget. Arbetstiderna är uppdelade i två skift, 07:00-15:30 respektive 07:30-16.00.Vår kund Milenko Mekaniska AB är ett fristående företag som satsar på reparationer, underhåll och tillverkning av reservdelar mot aluminiumindustrin. Milenko förfogar över välutrustade verkstäder, konstruktiva reparationsmetoder, kunnig och erfaren personal på alla nivåer. I Milenkos reparationsprogram ingår bland annat allmänna verkstadsreparationer, svetsreparationer, värmebehandling, svarvning, ytbehandling och mobil bearbetning.Veldi Kompetens ingår i koncernen Strigo AB som är en kompetenskoncern inriktat på vuxnas utveckling i livet. Veldi Kompetens har idag verksamheter inom utbildningar, rekrytering och bemanning samt stöd och matchning vilka alla växer snabbt, och med grund i ovan omställning har vi siktet inställt på att starta upp nya verksamheter inom kompetensförsörjning. Vi hjälper er att rekrytera, hyra in personal eller kompetensutveckla er egen organisation. Med vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät inom industribranschen, finns vi till hands med kompetensförsörjning som ärt matchad mot just det specifika behovet.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-13Veldi Bemanning AB5334272