Karusellsvarvare
2025-09-23
Som karusellsvarvare kommer du från råämne med hjälp av ritning tillverka kundspecifik detalj i CNC-styrda svarvar. Styrsystem Fanuc/Siemens.
I arbetsuppgifterna ingår verktygsberedning, ställ, tillverkning, kontrollmätning och efterbearbetning.Profil
Vi söker dig som har någon form av verkstadsteknisk utbildning, samt några års erfarenhet av liknande arbete.Tjänsten kräver god samarbets- och initiativförmåga och du bör vara inställd på att ha mångskiftande och varierande arbetsuppgifter. Du som person är nyfiken, noggrann, ansvarstagande och självgående.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket, både i tal, skrift och läsförståelse.
Vi erbjuder
Anställning på heltid, tillsvidare alternativt sex månaders provanställning. 2-skift eller enligt överenskommelse. Höganäs Verkstads AB strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.Urval och intervjuer sker löpande tills vi har hittat vår nya medarbetare.
Höganäs Verkstad AB
Höganäs Verkstad AB har idag ca 55 anställda och omsätter ca 80 miljoner och är certifierade enligt ISO 9000, ISO 14000 och EN-1090, ISO3834-2. Höganäs Verkstad har sin huvudsakliga verksamhet inom legotillverkning av plåtkonstruktioner och maskindetaljer genom svarvning, fräsning, svetsning och bockning, av alla typer av metaller
Om JKS Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen. Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.Så ansöker du
I denna process har Höganäs Verkstad valt att samarbeta med JKS Sverige. Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta Evelina Andersson på ean@jksgroup.se
