Karusellansvarig Lycksele Djurpark
Lycksele Djurpark AB / Servicepersonaljobb / Lycksele Visa alla servicepersonaljobb i Lycksele
2026-03-03
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele Djurpark AB i Lycksele
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i Sveriges Nordligaste Djurpark som idag har 26 olika arter. Vi är en bevarandeorganisation som aktivt driver det viktiga arbetet att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.
Vi söker dig som är serviceinriktad och vill arbeta i vårt karusellområde.
Arbetsuppgifter:
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för Lycksele Djurparks karuseller vad gäller säkerhet, kundbemötande och se till att området är städat.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har erfarenhet av servicejobb och sätter säkerhet samt kundbemötande i första rummet. Att ansvara för karusellområdet i vårt Lyckoland kräver att du kan planera, arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du kan kommunicera på svenska såväl som engelska. För att arbeta i karusellområdet behöver man minst vara 18 år.
Omfattning:
260613-260809, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.
Lön:
Enligt avtal
Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11malin.johansson@lycksele.se
Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-4429673
Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Djurpark AB
(org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/ Jobbnummer
9774848