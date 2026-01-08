Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
2026-01-08
Vi söker för närvarande en behovsanställd med placering vid vårt kontor i Örkelljunga. Tjänsten inleds som timanställning med fast timlön samt prestationsbaserad bonus. I takt med bolagets fortsatta tillväxt och expansion finns goda möjligheter till utökad anställningsgrad över tid.
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach blir du en nyckelperson som stödjer deltagare i att hitta jobb, utvecklas och nå sina mål. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger relationer och skapar verkliga möjligheter.
• Coachning och stöd för deltagare i jobbsökande och karriärutveckling
• Matchning mot arbetsgivare och uppföljning av arbetsplatser
• Kontakta företag och bygga nätverk i nordvästra Skåne
• Bidra till ett välkomnande och professionellt kontor
• Samarbeta med kollegor och utveckla arbetssätt
Vi söker dig som
• Har flytande svenska och engelska (andra språk meriterande)
• Är självgående, drivande och engagerad i att hjälpa andra
• Har lätt för att skapa relationer och nätverk
• Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad
• Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande
Krav för att kunna arbeta hos oss:
Alternativ 1:
• Högskoleutbildning på minst 180 hp
• Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet
Alternativ 2:
• Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, t.ex. arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning, HR
• Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt betyg
Vi erbjuder
• Flexibilitet och frihet under ansvar
• Varm, stöttande teamkänsla
• Möjlighet att växa och påverka arbetssätt
• En roll där du verkligen gör skillnad för människorSå ansöker du
Skicka CV + personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som karriärcoach och vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: "Karriärcoach - Jobbie Sverige AB".
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: anja@jobbie.se Arbetsgivare Jobbie Sverige AB
