Kantpressoperatör - Åstorp
Processbemanning Svenska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Åstorp Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Åstorp
2025-10-16
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Åstorp
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
För start omgående söker vi en erfaren kantpressoperatör till en produktion i Åstorp. Vi söker dig som vill hantera material, teknik, maskininställningar och underhåll i och kring utrustningen. Arbetet sker i direkt anslutning till företagets maskiner och ställer krav på teknisk förståelse samt intresse och kunna göra enklare maskininställningar samt underhåll av maskiner.
Befattning/varaktighet: Löpande/heltid
Arbetstider: Dagtid 07:00-16:00
Du kommer huvudsakligen att arbeta med kantpressning, men även stötta upp på andra avdelningar vid behov och arbeta nära dina kollegor i produktionen.
Krav:
Några års erfarenhet av maskinellt arbete inom kantpress, bockning och stans av plåt/Stansoperatör
Tekniskt intresserad
Kunskap av ritningsläsning
Starkt eget driv samt vilja att utföra arbetet väl
Svenska i tal och skrift
Det är önskvärt att du har körkort och bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Meriterande om du även har truckkort men inget skallkrav. För tjänsten krävs en god fysik och att man kan hantera en arbetsmiljö där man står upp stora delar av dagen.
Arbetet kan vara förlagt till ständig eftermiddag alt. dagskift.
Personliga egenskaper: Vi ser gärna att du är en lagspelare, trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp, är noggrann och strukturerad. Andra egenskaper som efterfrågas är att du är kvalitetsmedveten, flexibel och har viljan att utvecklas tillsammans med företaget. Är du intresserad av tjänsten? Tveka inte att skicka in din ansökan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Vid frågor så kan du ringa till Processbemanning på 042-21 02 99 (öppettider: vardagar kl. 08-17).
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot ledigauppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9560731