Kantpressare Till Ptab I Kumla
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kumla Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kumla
2025-08-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Kumla
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi växer och behöver bli fler! Plåtteknik i Kumla AB söker en operatör med erfarenhet inom kantpress - Våra kunder gillar det vi gör, så nu behöver vi bli fler
Är du genuint intresserad av teknik och legotillverkning och vill ha goda möjligheter att utvecklas och bidra till företagets utveckling? Vill du ha ett flexibelt jobb med varierande arbetsuppgifter över veckans dagar? Då kanske detta är något för dig.
Vi är ett härligt team med en bra laganda som ser till att våra kunder får de bästa legoprodukterna på marknaden och nu behöver vi bli fler. Nu söker vi dig som har tidigare erfarenhet inom kantpressning.
Vi tror att du har en teknisk bakgrund med en verkstads/industriutbildning eller motsvarande praktisk kompetens. För att klara av arbetet så krävs goda kunskaper inom ritningsläsning och manuell mätning.
Som person har du en hög arbetsmoral samt viljan att göra ett bra resultat. Du förstår vikten av rätt leverans ut till beställare och vikten av noggrannhet i ditt arbete.
Du behärskar svenska språket obehindrat då du kommer att läsa ritningar och instruktioner.
Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Alla ska ges möjlighet till den vidareutbildning som behövs. Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna i vårt lagarbete och eftersträvar kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.
Arbetstid är måndag-fredag dagtid.
Plåtteknik i Kumla AB (PTAB) är en högt rankad legoleverantör med stora internationella kunder. PTAB har bl.a laserskärning, skärande bearbetning (fleroppar och svarvning), kantpressning och svetsning. PTAB samarbetar med ytbehandlingsföretag i närområdet. Företaget är certifierat för svetsning både i svart och rostfritt material. Det ständiga förbättringsarbetet (LEAN) har drivits långt och företaget har enligt PTAB:s stora kunder med bra QPI:er (Quality Performance Indicators). Plåtteknik i Kumla AB är certifierade bland annat mot ISO 9000 och ISO 14000. Läs mer om företaget på www.ptabkumla.se
Har du kanske frågor kring tjänsten? Då är du välkommen att kontakta Ulrika Goldkuhl på telefon 070-2611505. Din ansökan med ditt personliga brev och din CV vill vi ha snarast, dock senast den 21/9 2025.
Urval och intervjuer kommer ske löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Ulrika Goldkuhl ulrika.goldkuhl@bestbemanning.nu Jobbnummer
9472152