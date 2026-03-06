Kantpressare / Stansoperatör
Vi söker nu en Kantpressare / Stansoperatör till vår kund Qvantum i Åstorp.
Du ingår i ett mindre team där du kommer att ansvara för kantpressning av detaljer i tunnplåt.
Arbetsuppgifter består av :
Kantpressning
Programmering och ställ
Materialhantering
Ritningsläsning
Mätteknik
I rollen kommer du i första hand arbeta med kantpressning, samtidigt som du inte är rädd för att hoppa in där det behövs inom företaget och jobba sida vid sida med dina kollegor.
I arbetet kan det också ingå att förse automatiska maskiner med material, övervaka bearbetningsprocessen, samt drift och underhåll. Det ställs höga krav på att du är noggrann, flexibel i ditt arbete och att du kan ta till dig instruktioner.
Som person ska du kunna hugga i, du är van att röra dig i en industri och du tycker om att få saker gjorda. Vår kund arbetat i en förändligmiljö och förändring kommer att ske kontinuerligt.
Vi ser gärna att du har en bakgrund från Industriprogrammet eller tidigare erfarenhet som kantpressare / Stansoperatör. Stor vikt läggs på dig som person och förståelse för arbetet i en tillverkningsindustri.
Arbetstider Måndag - Fredag 0700-1600 ev 2 skift längre fram
Noggrann
Strukturerad
Har en positiv inställning
Driven och kan ta för dig
Förändringsbenägen
Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner sker på svenska. Så ansöker du
Känner du att du är rätt person för tjänsten? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Lindin på and@jksgroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
