Kantpressare i Motala
2025-09-22
Vi söker en erfaren kantpressare till vår klient i Motala! Har du minst 3 års erfarenhet av att arbeta med kantpress och trivs i en praktisk och utvecklande miljö? Vill du vara en del av ett växande företag där din kompetens är avgörande för produktionen? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I denna roll arbetar du operativt i produktionen med hantering av tunga metallbitar och efterbearbetning.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Arbetsuppgifter
Arbeta vid kantpressar med tillhörande moment, både i större och mindre serier;
Bearbetning av tunga metallbitar, upp till 30-40 kg/st;
Efterbearbetning och kvalitetssäkring av producerade detaljer.
Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av kantpressning;
Förmåga att hantera tekniska utmaningar;
Lösningsorienterad och initiativtagande;
Fysisk kapacitet att hantera tunga metallbitar dagligen;
Flytande svenska i tal och skrift;
Möjlighet att arbeta 100% på plats i Mjölby.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
Villkor
Anställningsform: Heltid, dagtid
Anställning: Initialt genom oss på Q med möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget.
Placeringsort: Motala
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Madeleine Minnered madeleine.minnered@qbemanning.se 0709703906 Jobbnummer
9519905