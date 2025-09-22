Kantpressare i Motala

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Motala
2025-09-22


Publiceringsdatum
2025-09-22

Beskrivning
Vi söker en erfaren kantpressare till vår klient i Motala! Har du minst 3 års erfarenhet av att arbeta med kantpress och trivs i en praktisk och utvecklande miljö? Vill du vara en del av ett växande företag där din kompetens är avgörande för produktionen? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I denna roll arbetar du operativt i produktionen med hantering av tunga metallbitar och efterbearbetning.
Låter det intressant? Ansök redan idag!
Arbetsuppgifter
Arbeta vid kantpressar med tillhörande moment, både i större och mindre serier;


Bearbetning av tunga metallbitar, upp till 30-40 kg/st;


Efterbearbetning och kvalitetssäkring av producerade detaljer.

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av kantpressning;


Förmåga att hantera tekniska utmaningar;


Lösningsorienterad och initiativtagande;


Fysisk kapacitet att hantera tunga metallbitar dagligen;


Flytande svenska i tal och skrift;


Möjlighet att arbeta 100% på plats i Mjölby.


Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
Villkor
Anställningsform: Heltid, dagtid


Anställning: Initialt genom oss på Q med möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget.


Placeringsort: Motala


Startdatum: Enligt överenskommelse.


Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9519905

