Kantpressare
Jitech Tingsryd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tingsryd Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tingsryd
2026-03-24
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jitech Tingsryd AB i Tingsryd
Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling, laserskärning, bockning, fräsning, svetsning, ytbehandling och montering. Med hög kompetens, lång erfarenhet och en produktionsanläggning i världsklass skapar vi kostnadseffektiva produktlösningar till kunder över hela världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och effektivitet. Från start till mål!
Vi söker Kantpressare
Har du kompetensen har vi arbetstillfället! Vi kan erbjuda anställning på en arbetsplats med högteknologiska maskiner, stark sammanhållning och utvecklande arbetsuppgifter. Hos oss får du trygghet i din anställning genom kunniga arbetsledare och välutvecklade säkerhetsrutiner. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss och känna att de växer genom sitt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vår komponentavdelning består av laser, stansning, kantpress och skärande bearbetning. Vår produktion med korta serier kräver att vi har kompetent personal som kan producera i en maskinpark där vi snabbt kan ställa om mellan olika produkter. Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Som kantpressare hos oss jobbar du självständigt med ställ, programmering och manuell körning. Då vår tillverkning är i korta serier är jobbet omväxlande och vissa dagar kan verktygsbyte göras vid flera tillfällen under arbetspasset.
Vi söker dig som har utbildning och god erfarenhet från kantpressning och som nu är redo för att ta nästa kliv i karriären. Vi ser att du är delaktig i gruppens utveckling genom en bred kompetens inom kantpressning. Du ska ha goda kunskaper i ritningsläsning, mätteknik och material kännedom. Du bör också ha arbetat i programvara Cybelec DNC 1200 samt DELEM. Du skall kunna svenska i tal och skrift.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet, där du som person bör du vara noggrann, var initiativtagare, ha samarbetsförmåga och tycka om att jobba med förbättringsarbete. Du bör vara flexibel eftersom även annat verkstadsarbete kan förekomma.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en visstidsanställning på prov. Start omgående, eller enligt överenskommelse.
Ansökningarna att behandlas löpande. Sista ansökningsdag är dock den 2026-04-23.
Skicka din ansökan innehållande cv och personligt brev till jobb@jitech.se
Märk din ansökan med "Kantpressare".
E-post: jobb@jitech.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kantpressare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jitech Tingsryd AB
(org.nr 556766-8792)
Lokgatan 15 A (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Jobbnummer
9815712