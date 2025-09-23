Kantpress operatör sökes
Vi söker Kantpressare
Vi söker en kantpressare som vill bli en viktig del av vår kunds kantpress team. Du kommer att arbeta med tillverkning och bearbetning av plåtdetaljer, där både precision och kvalitet är avgörande.
Dina arbetsuppgifter
Ställa in, mäta, kontrollera och justera detaljer
Läsa ritningar, både på papper och digitalt
Säkerställa hög kvalitet och följa våra produktionsprocesser
Vi söker dig som har
Erfarenhet som kantpressare eller inom plåtbearbetning
Gärna erfarenhet av att ställa in kantpressmaskiner självständigt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett noggrant, pålitligt och drivande arbetssätt
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
