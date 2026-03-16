Kanslist, timanställning
Västra Götalandsregionen / Receptionistjobb / Uddevalla Visa alla receptionistjobb i Uddevalla
2026-03-16
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.

Publiceringsdatum: 2026-03-16
Närhälsan Uddevalla rehabmottagning är belägen i centrala Uddevalla med närhet till allmänna kommunikationer.
Välkommen till vår härliga arbetsgrupp som, med dig, består av sex arbetsterapeuter och femton fysioterapeuter/sjukgymnaster med bred kompetens och stort engagemang som tillsammans med tre kanslister utgör kärnan i vår verksamhet. Framåtanda och kreativitet genomlyser hela vår verksamhet. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Som kanslist hos oss har du även ett tätt samarbete med Närhälsan Herrestad rehabmottagning där det arbetar sex fysioterapeuter/sjukgymnaster samt en arbetsterapeut.
Läs mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan och följ oss gärna på Instagram för en inblick i vad vi jobbar med Närhälsan Rehab
Om arbetet
Som kanslist är du verksamhetens ansikte utåt. Du tar emot våra patienter med ett gott bemötande och med bästa möjliga service i vår reception samt i telefon och kontakter via 1177. Utöver receptionsarbete har du administrativa uppdrag, så som posthantering, scanning, registrering i olika system samt förrådshantering.
Du är en viktig resurs för hela rehabmottagningen och arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner på enheten samt på vår andra enhet i Herrestad. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chef för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. För oss är det viktigt att skapa en god arbetsmiljö, där vi är måna om varandra och trivs tillsammans.
Om dig
Du har minst 3-årig gymnasieutbildning,
Du har tidigare erfarenhet från arbete i reception.
Du har tidigare erfarenhet från arbete inom sjukvården.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Med fördel kan du även kommunicera och göra dig förstådd på engelska.
Du har goda kunskaper och stort intresse av att arbeta med digitalisering.
Vi söker dig som tycker om att möta människor och ser patientkontakten som din största och viktigaste arbetsuppgift. Som person är du kommunikativ, har god samarbetsförmåga likaväl som du kan arbeta självständigt. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter, du trivs med att ha många arbetsuppgifter samtidigt och gärna är den som sitter i mitten, koordinerar och ser vad som händer i din omgivning. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser en timanställning med start omgående.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1519". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Uddevalla rehabmottagning Kontakt
Gunilla Jonsson, Områdeschef 070-3439237 Jobbnummer
9800753