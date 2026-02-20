Kanslikoordinator till SPF Seniorerna
2026-02-20
Vill du ha en central roll nära ledning och styrelse i en medlemsstyrd organisation som gör skillnad för seniorer i hela Sverige?
Inför en kommande pensionsavgång söker vi nu en strukturerad och proaktiv kanslikoordinator som vill spela en nyckelroll i att skapa kvalitet, struktur och framförhållning i styrelsearbetet och kansliets administrativa processer. Utöver spännande arbetsuppgifter blir den som kommer till oss del av vårt team med härliga kollegor som trivs med att jobba tillsammans. Vår arbetsplats fick nyligen för andra året i rad certifieringen Great Place to Work, ett kvitto på god arbetsmiljö som vi är mycket stolta över! I denna roll rapporterar du direkt till generalsekreteraren, men arbetar även nära förbundsordförande, kontorsvärd och våra sakkunniga.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Agera sekreterare åt förbundsstyrelsen och arbetsutskottet med ansvar för praktisk samordning av styrelsemöten.
• Utgöra kvalificerat administrativt stöd till generalsekreterare och förbundsordförande.
• Projektleda och samordna förbundets kongresser, konferenser och kurser.
• Vara kontaktperson för medarbetare som arbetar utanför kansliet.
• Erbjuda administrativt stöd till övriga funktioner inom kansliet.
• Ansvara för diarieföring, inkommande post och e-post samt arkivering.
• Bidra till utveckling av kansliets administrativa flöden, dokumentstruktur och digitala arbetssätt.
Vid arbetstoppar avlasta och stötta medlemsservice.
Vi söker dig som har erfarenhet av en kvalificerad administrativ roll med stort eget ansvar och som är van att arbeta nära ledning och styrelse. Du har tidigare projektlett kongresser, konferenser eller liknande arrangemang och känner dig trygg i att hålla ihop både planering och genomförande. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har god vana av att arbeta i Microsoft 365, särskilt Outlook, Teams och Officepaketet. Har du dessutom erfarenhet från en ideell eller medlemsstyrd organisation ser vi det som meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen har du hög integritet och gott omdöme samt ett proaktivt och initiativtagande arbetssätt. Självklart har du en stark servicekänsla och en prestigelös inställning, samtidigt som du inger förtroende och kommunicerar professionellt i olika sammanhang. Du bygger naturligt långsiktiga och förtroendefulla relationer, både internt och externt. Förmågan att skapa struktur och hålla ordning i ett varierat och stundtals högt arbetstempo är en avgörande framgångsfaktor i rollen.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt nyrenoverade och trivsamma kontor vid Hornstull i Stockholm. Vi är anslutna till Unionens kollektivavtal.Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli SPF Seniorernas kanslikoordinator via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 15 mars, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20 eller Malin Östman, tel. 076-339 98 45.
Om SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet. Vi driver opinion i såväl traditionella som digitala kanaler. Läs gärna mer på spfseniorerna.se. Ersättning
