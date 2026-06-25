Kanslichef till Håbo kommun
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2026-06-25
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Vill du vara med och utveckla styrningen av en kommun i stark förändring?
Håbo kommun söker en strategisk, trygg och utvecklingsorienterad kanslichef som vill vara med och forma framtidens Håbo – en kommun för hela livet.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med höga ambitioner inom service, digitalisering, kvalitet och styrning. Som kanslichef får du en central roll i kommunledningen och blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa en rättssäker, effektiv och modern kommunal förvaltning.
Är du en ledare som drivs av att utveckla verksamheter, skapa struktur i komplexa sammanhang och bygga starka relationer mellan politik och förvaltning? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag.
Ditt uppdrag
Som kanslichef leder du kommunens kansliavdelning och ansvarar för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare inom avdelningen.
Men uppdraget handlar om betydligt mer än så.
Du har en central roll i att utveckla kommunens styrning, demokratiska processer och rättssäkerhet. Du säkerställer att den politiska beslutsprocessen fungerar effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att skapa goda förutsättningar för kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare.
Du ansvarar för och utvecklar kommunens arbete inom bland annat:
nämndadministration och ärendehantering
juridik och rättssäkerhet
offentlighet och sekretess
registratur och arkiv
kvalitet och styrning
verksamhetsutveckling och digitalisering
allmänna val
I rollen ingår att leda en verksamhet med stor bredd och många kontaktytor. Du arbetar nära kommundirektören, ingår i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp och samverkar dagligen med såväl politisk ledning som kommunens chefer och medarbetare.
Vi söker dig som
Är en erfaren ledare med god förståelse för det kommunala uppdraget och för samspelet mellan politik och förvaltning.
Du har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft och trivs i en roll där du får skapa struktur, utveckla arbetssätt och driva förändring tillsammans med andra.
Du är trygg i din kompetens, prestigelös i ditt förhållningssätt och har lätt för att skapa förtroende. Genom ditt ledarskap bygger du engagemang, tydlighet och samarbete. Du är ett föredöme, visar omtanke och inspirerar och motiverar dina medarbetare. Du är tydlig i ditt sätt att leda och har ett coachande förhållningssätt. Du leder med tillit, delegerar med förtroende och skapar engagemang genom att visa riktning och mening. Du värdesätter samarbete och bidrar till en kultur där vi arbetar tillsammans, för kommunens och invånarnas bästa.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
akademisk utbildning inom juridik, offentlig förvaltning eller annan relevant utbildning
flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunal verksamhet
god kunskap om kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen
erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester och arbetsprov att tillämpas.
Därför Håbo
Håbo är en växande kommun i hjärtat av Mälardalen. Här kombineras närheten till Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping med Mälarens vatten, levande landsbygd och ett starkt lokalt engagemang.
Hos oss är vägarna korta mellan idé och beslut. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och göra verklig skillnad i en organisation där samarbete, tillit och utveckling står i centrum.
Vi är cirka 1 700 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa värde för Håboborna – varje dag.
Tillsammans skapar vi vårt framtida Håbo.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) före anställning. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Tobias Åsell 0171-464330 Jobbnummer
9978492