Kanslichef till Barn- och elevombudet
Statens Skolinspektion / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
Barn- och elevombudet arbetar med att tillvarata barns och elevers rättigheter och har som uppgift att se till att lagstiftningen mot kränkande behandling i skolorna följs. Barn- och elevombudet handlägger uppgifter om kränkande behandling, informerar om lagstiftningen och driver även skadeståndsprocesser mot skolhuvudmän för barns och elevers räkning. Barn- och elevombudet är en särskild funktion vid Skolinspektionen och finns placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Är du en skicklig och erfaren jurist med goda ledaregenskaper? Känner du dig trygg i din statstjänstemannaroll och har ett intresse för utbildningsfrågor? I så fall kan vi ha en intressant tjänst till dig. Vi söker nu kanslichef som med stort engagemang vill leda ca 25 medarbetare vid Barn- och elevombudet vid vårt Stockholmskontor.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som kanslichef på Barn- och elevombudet är du ansvarig för verksamhetsutveckling, mål och resultat. Arbetet innebär personalansvar för cirka 25 medarbetare. Du har ansvar för att resurserna används effektivt, att resultatmål nås och att tidsplaner hålls. Arbetet innebär att organisera, planera, prioritera, delegera, fatta beslut och följa upp verksamheten. Du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och tar ansvar för strategiska frågor. Utöver det innebär arbetet även att utveckla och stödja medarbetare i deras arbete och att organisera arbetet så att det främjar kontinuerlig utveckling och lärande i organisationen. Arbetet förutsätter ett nära samarbete med andra delar i Skolinspektionen.
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du är trygg i din kompetens. Du leder medarbetarna på ett pedagogiskt, tydligt, tillitsfullt och förtroendeskapande sätt. Du är nära medarbetarna, inspirerar och stödjer dem samt ger förutsättningar så att de kan utvecklas inom sina respektive arbetsområden, för att ni tillsammans ska nå goda resultat. Du rapporterar till Barn- och elevombudet.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Du ska ha:
• Juristexamen och notarietjänstmeritering
• flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och rättstillämpning inom statsförvaltningen
• aktuell chefserfarenhet inom statlig förvaltning
• välutvecklad kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift samt förmåga att kommunicera med olika målgrupper
Det är meriterande med
• arbetslivserfarenhet från Barn- och elevombudets
• erfarenhet av att ha arbetat med svensk diskriminerings- och/eller skadeståndslagstiftning och dess tillämpning samt av lagstiftning inom skolområdet
• arbetserfarenhet från en inspektionsmyndighet
För att bedöma om en sökande kommer att lyckas i tjänsten som kanslichef kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi letar därför efter dig som:
• är kommunikativ och tydlig, uttrycker dig välformulerat i text och tal och har pedagogisk förmåga att göra komplexa frågeställningar begripliga
• är en utvecklingsinriktad ledare med god samarbetsförmåga
• är strukturerad, stabil och har hög integritet
• är analytisk, strategisk, har lätt att se helhetsbilden och snabbt kan sätta dig in i olika situationer
• kan skapa engagemang, delaktighet och bidrar till ett öppet klimat
• är lyhörd för verksamhetens behov och har intresse för vår verksamhet
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Omfattningen är heltid. . Tillträde önskas omgående enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Klicka på knappen ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Sista ansökningsdag är den 14 november 2025. Ansökan har dnr SI 2025:9794 Arbetsprov och tester kan komma att genomföras. Vi ser fram emot din ansökan!
Frågor
För upplysningar om tjänsten kontakta Barn- och elevombudet Ulrika Lindén
Frågor angående rekryteringen besvaras av HR-partner Mary Cairns. Fackliga företrädare, Caroline Engskär (Saco-S) och Mattias Friström OFR/S
Samtliga nås via växeln 08 586 080 00
I denna rekrytering har Skolinspektionen och Barn- och elevombudet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
