Kandidatansvarig - extra vid behov
Konsultia AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-10-29
Vill du arbeta i ett snabbväxande företag där du får värdefull erfarenhet och utveckling - samtidigt som du bidrar till att stärka svensk industri?
Vi söker nu en student inom personalvetarprogrammet eller liknande, eller dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid behov som kandidatansvarig hos oss. Den här tjänsten riktar sig enbart till dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller annat arbete). Du tillhör vårt kontor i Borlänge och har möjlighet att arbeta delvis på distans.
Vem vi tror att du ärDu har gärna viss erfarenhet av rekrytering - men framför allt ett stort intresse för människor. Du är trygg i dig själv, lyhörd och relationsskapande, samtidigt som du är orädd och nyfiken när det behövs. Du förstår hur människor fungerar och drivs av att skapa tillit i samtal och att hitta rätt person till rätt uppdrag.
Om ossSom uppstickare i bemanningsbranschen tänker vi gärna annorlunda - särskilt när det gäller människor och rekrytering. Den bästa matchningen bygger sällan på ett perfekt CV eller högsta betyg. Grunden läggs under introduktionen, resten fångar du upp av erfarna kollegor och genom att göra jobbet. Har du rätt inställning och vilja att växa i rollen? Då är det dig vi söker.
Dina arbetsuppgifter Stötta konsultchefer i pågående rekryteringsprocesser
Hantera schemaläggning och tidsattestering
Hålla kontakt med kandidater och följa upp ansökningar
Vi erbjuder En arbetsmiljö med fokus på kundnöjdhet, stort engagemang och eget ansvar
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges ledande industriföretag
Interna karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Flexibelt upplägg med möjlighet till distansarbete
Krav B-körkort
Ansökan
Start enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdatum är 23 november.
Kontakt: Vid frågor, kontakta Platschef Johanna Rodell på telefon 070-517 26 71. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johanna Rodell johanna.rodell@konsultia.se 0705172671 Jobbnummer
9579647