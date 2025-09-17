Kanalcentralsoperatör - tidsbegränsad anställning vid behov
Sjöfartsverket / Säkerhetsjobb / Trollhättan Visa alla säkerhetsjobb i Trollhättan
2025-09-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Trollhättan
, Orust
, Kungälv
, Lysekil
, Tjörn
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Kanalcentralsoperatör, tidsbegränsad anställning vid behovmed placering i Trollhättan
Sjöfartsverket tillhandahåller en unik nautisk kompetens med lokal anknytning och hög tillgänglighet. Kanalcentralen har det övergripande uppdraget att planera lotsningar och tillse att farleden har maximal tillgänglighet på ett effektivt sätt. Målet är att öka sjösäkerheten och tillgängligheten för sjöfarten med kunden i fokus, samtidigt som påverkan på den marina miljön minimeras. Vi söker nu Kanalcentralsoperatörer för tidsbegränsad anställning vid behov som vill bidra till vårt viktiga arbete i Kanalcentralen i Trollhättan!Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som Kanalcentralsoperatör har du en viktig roll för att upprätthålla säkerhet och service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot lotsbeställningar, planera/fördela lotsningar, lotstransporter, manövrering av broar och slussar, kommunikation med fartygstrafik och fritidsbåtar via VHF, inrapportering av tekniska fel längs farleden samt sköta administrativa uppgifter. Förutom det logistiska kontorsarbetet ingår det vissa praktiska moment utomhus, där du ibland kommer att hjälpa till med att förtöja fartyg i slussen.
Arbetet utförs på oregelbundna tider såväl dag- som nattetid.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Kanalcentralsoperatör krävs att du:
Har lägst gymnasieexamen
Har god datorvana och med lätthet hanterar olika IT-system
Har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Examen Fartygsbefäl klass VIII
Giltig radiobehörighet SRC
Utbildning inom sjöfart och/eller erfarenhet inom sjöfart
Utbildning och/eller erfarenhet inom logistik
Erfarenhet av lotsplanering
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem
Fjärrstyrt broar och slussar
Arbetat med att dra tross och kört broar på plats (lokalt)
Kunskap om dammsäkerhet
Kunskap om de lagar och förordningar som reglerar lotsning på svenskt farvatten
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är duktig på att planera, är stresstålig och kan fatta snabba beslut och prioritera om när förutsättningarna förändras. Detta då arbetstempot stundtals kan vara högt och du därmed förväntas kunna hantera flera skeenden samtidigt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och brinner för att ge god service till våra kunder. Eftersom du ansvarar för verksamheten tillsammans med ett team är samarbetsförmåga, lösningsfokus och hög ansvarskänsla mycket viktiga egenskaper.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning vid behov som ska tillsättas snarast och som gäller i högst 12 månader från startdatum.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Upplysningar:
Chef Ulf Eriksson, 010-478 59 72 eller ulf.eriksson@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 12 oktober 2025. Om du har ett aktuellt sjötjänstutdrag bifoga detta som "övrigt dokument" vid ansökan.
Diarienummer: 25-05103
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Chef
Ulf Eriksson ulf.eriksson@sjofartsverket.se Jobbnummer
9514106