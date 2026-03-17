KAM Key Account Manager
Drivs du av affärer, relationer och att skapa resultat? Vill du ta en nyckelroll där du påverkar vår tillväxt hos gruvkunder i norr? Då kan rollen som Key Account Manager hos Sandvik och Business Area Rock Processing vara nästa steg för dig.
Varför Sandvik?
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där kundvärde, säkerhet och innovation står i centrum. Du blir del av en global organisation som värdesätter samarbete och utveckling - och där din insats märks.
Vi erbjuder:
En strategiskt viktig roll i en expansiv region
Högteknologiska och marknadsledande lösningar
Stort eget ansvar och stöttande kollegor
Om jobbet
Som Key Account Manager utvecklar du samarbetet med våra största gruvkunder i regionen. Du fungerar som en central länk mellan kunden och våra experter inom utrustning, service och teknik, med fokus på att skapa långsiktig driftsäkerhet och produktivitet.
Det här kommer du att göra:
Bygga starka och förtroendefulla kundrelationer genom tät dialog och rådgivning
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva initiativ som stärker kundernas produktionsmål
Genomföra kundmöten, analysera driftsutmaningar och presentera tekniska lösningar
Arbeta med utrustningsaffärer samt aftermarket (delar, service, uppgraderingar och avtal)
Tvärfunktionellt samarbeta med produktorganisation, serviceteam, teknisk support och affärsutveckling
Du har erfarenhet från gruvindustrin eller närliggande tung industri och trivs i en kommersiell och teknisk miljö. Du är självgående, skapar snabbt förtroende och förstår både operativa och ekonomiska drivkrafter hos kunden.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av tekniska produkter eller lösningar
God analytisk förmåga och vana att förstå kundbehov
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Naturlig relationsbyggare med kommersiellt fokus
I din arbetsstil tar du initiativ, skapar energi och arbetar strukturerat även i komplexa kundmiljöer. Du kommunicerar tydligt, samarbetar gärna och ser möjligheter där andra ser hinder.
Placering och flexibilitet
Tjänsten är placerad i norra Sverige, där du ansvarar för den norra delen av landet och har en central roll med återkommande kundbesök i regionen.
Vår kultur
På Sandvik arbetar vi med avancerad teknik och spännande innovationer men det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter. Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Boklöv, rekryterande chef, linda.boklov@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Facklig kontakt
Mårten Lindberg, Unionen, 076-111 03 36
Jonny Hanson, Akademikerföreningen, 076 126 45 81
Michael Wicktor-Ohlsson, Ledarna, 070-251 44 57
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 31:a Mars, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0089555.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
Affärsområde Rock Processing är en globalt ledande leverantör av utrustning, tjänster och tekniska lösningar för för krossning, sortering, rivning och demolering inom gruv- och infrastrukturindustrierna. Omsättningen 2025 var cirka 10 miljarder SEK och antalet anställda omkring 2 800. Så ansöker du
