kallskänka
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2026-06-22
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Kebab Dudes söker nu en engagerad och serviceinriktad kallskänka till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av sallader och kalla rätter.
Hantering och förvaring av livsmedel enligt gällande hygienkrav.
Förberedelse av grönsaker, såser och övriga tillbehör.
Säkerställa hög kvalitet och presentation av maten.
Samarbete med kökspersonal för att säkerställa smidigt arbetsflöde.Kvalifikationer
Erfarenhet som kallskänka eller liknande arbete inom restaurang och storkök är meriterande.
God kunskap om livsmedelshygien.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Arbetsplats:
Kebab Dudes, Stockholm.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@kebabdudes.con Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kebabdudes MoS AB
(org.nr 559030-1619), https://kebabdudes.com/
169 72 SOLNA Arbetsplats
Kebabdudes Mos Jobbnummer
9974036