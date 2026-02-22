Kallskänka
2026-02-22
Vi är en familjedriven verksamhet som serverar både lunch, brunch, a 'la carte och under vinterhalvåret jobbar vi med både mindre och större events. Utöver detta har vi ett café där vi bakar allt på plats.
Vi huserar i under Älvsborgsbron med utsikt över hamninloppet i det gamla pannhuset där vi delar lokal med Röda Sten Konsthall du är en positiv, snabblärd och självgående person som kan "montera" och till en viss del tillaga vår sommarmeny.
Vi ser gärna att kan du jobba Lördagar och Söndagar samt vissa vardagar.
Som person skall du vara stresstålig och samarbetsvillig.
Hos oss kommer du får jobba som köksbiträde med Husman, mellanösternskök & streetfood där stort intresse kring vegetarisk mat är av stor betydelse.
Framförallt så ska du gilla att jobba i ett familjärt och kreativt lag i ett snabbt tempo.
Du bör ha en stor dos kärlek för mat, vara noggrann och punktlig.
Vi utbildar vår personal i köket och är du intresserad utav att vara med i laget så tveka inte att skicka in ditt cv, har du jobbat på en snabbmatskedja innan så är detta mycket intressant. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: restaurang@rodasten.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "mellanösternkök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Röda Sten Cafe & Restaurang KB
Röda Sten 1 (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Röda Sten Cafe & Restaurang Kommanditbolag Jobbnummer
9756214