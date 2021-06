Kallskänka - Gazze & Co HB - Kockjobb i Stockholm

Gazze & Co HB / Kockjobb / Stockholm2021-06-30Ångbåtsbryggan ska vara Roslagens mest genuina mötesplats för dig som uppskattar god mat och dryck i vänners lag. Vårt läge, det gamla rökeriet vid ångbåtsbryggan i västra hamnen, bjuder på stämning och scenerier som lockar till långa sittningar för alla livsnjutare. Har du någonsin undrat var Roslagens vackraste solnedgång finns, så kan du sluta leta nu - du ser den från Ångbåtsbryggan! Mat- och dryckesmässigt har vi de allra högsta ambitionerna med Ångbåtsbryggan. Vi sätter en ära att erbjuda något för alla smakriktningar, aptiter och åldrar. I varje enskild del - frän Glassbaren och Kaféet, till Dagens Lunch och Kvällens Meny - ska du erbjudas gedigna måltider, god service och massor av överraskningar Vi söker dig som har ett genuint mat intresse och gillar att jobba i ett högt tempo. Som person är du positiv, stresstålig, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra människor. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, flexibilitet och eget ansvar. Under vissa perioder har vi väldigt mycket att göra varför det är viktigt att du kan hantera stressiga situationer och kunna arbeta i ett högt tempo Du blir en viktig del av vår arbetsteam. Du kommer att arbeta med matlagning, förberedelser, planering osv.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Gazze & Co HBGötgatan 10311662 Stockholm5839844