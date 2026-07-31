Kalkylingenjör med inriktning masshantering
Ängelholms kommun, Förråd, fordon och verkstad / Byggjobb / Ängelholm Visa alla byggjobb i Ängelholm
2026-07-31
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.
Vi söker en Kalkylingenjör med inriktning masshantering som vill arbeta i tidiga skeden med att räkna på jobb, samordna schaktmassor, skapa lagerflöden och bidra till att våra projekt och drift får bästa möjliga förutsättningar.
Tjänsten är placerad på enheten Fordon, förråd och verkstad som även innefattar en del övergripande tjänster för hela verksamheten Utförarservice, däribland upphandlingssamordnare och chefstöd. Enheten består av 13 medarbetare samt enhetschef.
Hos oss får du en roll med stor påverkan, där du är med och utvecklar och driver Ängelholms kommun framåt. Du blir en del av en organisation som värdesätter samarbete, engagemang och hållbarhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är:
• Tar fram kalkyler, priser och beslutsunderlag i tidiga skeden
• Samordnar och optimerar hanteringen av schaktmassor och materialflöden
• Underlättar för organisationen att göra tydliga och korrekta beställningar
• Stöttar både projekt och drift i inköp, uppföljning och kalkyler
• Arbetar nära projektledare, utförarorganisation och externa aktörer
• Rollen är varierande och du kommer att ha kontakt med många olika delar av organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom kalkyl, logistik, inköp eller närliggande område
• Har förmåga att självständigt driva arbeten och projekt från start till mål
• Har erfarenhet från bygg-, anläggnings-, infrastruktur- eller industriprojekt
• Trivs i en samverkande roll med många kontaktytor, såsom beställare, projektledare, arbetsledare, controllers och entreprenörer
• Har erfarenhet av kalkylarbete inom anläggningsprojekt och markentreprenader
• Vill bidra till att utveckla effektiva, strukturerade och hållbara arbetssätt
• Har erfarenhet av att arbeta med kalkyler i hela projektets skeden från utredning och anbud till produktionskalkyl och uppföljning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Förråd, fordon och verkstad Kontakt
Enhetschef
Lina Bencell lina.bencell@engelholm.se +4643187000 Jobbnummer
10016693