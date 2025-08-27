Kalkylchef till Assemblin El i Göteborg
Vill du tillhöra vårt A-team?
Vill du tillhöra vårt A-team?

Nu vill vi utöka vårt gäng med ny energi och kompetens. Efterfrågan från våra kunder ökar ständigt och vi behöver därför bli fler. Hos oss får du bra stöttning av engagerade projektledare och kollegor med stor erfarenhet, där du kan bolla idéer och problemställningar. Dessutom har vi kul på jobbet! Vi söker nu en kalkylchef med placering i Göteborg.
Du har erfarenhet från branschen, gärna med liknande arbetsuppgifter från tidigare roll. Vi ser gärna att du kan bidra med erfarenheter inom projektekonomi, kalkylprogram och standarder. Du vill utveckla dina kunskaper och har lätt att kommunicera. Det är viktigt för dig att sätta kunden i fokus och att skapa ett gott samarbete med både kollegor och övriga samarbetspartners. Du gillar att jobba proaktivt med både nya & befintliga kunder för att skapa relationer & mervärde för kund. Personliga egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla och förmåga att lösa problem. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp, och trivs med att leda andra. Det kan även bli aktuellt att i rollen hantera projektekonomi och uppföljning/ledning för specifika projekt. Du innehar även B-körkort.
Vi erbjuder
Assemblin utvecklas och vi har många idéer om hur vi vill forma vår roll som samhällsbyggare och våra kunders teknikpartner. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget och kontoret framåt.
