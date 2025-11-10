Kalkylator/Kalkylingenjör
Thage i Skåne AB / Byggjobb / Staffanstorp
Stålsmeden Syd AB är specialister på tillverkning och montage av stålkonstruktioner. Vi som arbetar här är kunniga och erfarna smeder och svetsare med stor omtanke om våra kunder. För oss är en nära kunddialog viktig och vi gör alltid vårt yttersta för att snabbt hjälpa till med att hitta lösningar på uppkomna utmaningar och problem.
Stålsmeden Syd AB startade år 2009 i liten skala och har därefter stadigt växt till ett företag med flertalet medarbetare. I slutet av år 2018 blev vi en del av Thage-koncernen. Sammanslagningen av Stålsmeden Syd AB och Thage-koncernens smidesavdelning utökade vår kapacitet. Vi är nu ca. 40 medarbetare inom Stålsmeden Syd och har tillgång till två stora verkstäder med tillhörande maskinpark. Våra verkstäder är belägna i Tollarp och Staffanstorp.
Vi tar oss an stora som små projekt i södra Sverige, huvudsakligen Skåne.
Arbetsuppgifter
Som Kalkylator/Kalkylingenjör arbetar du med att upprätta kalkyler och ta fram priser på material för att lämna offert till kund. I arbetet ingår bland annat mängdning, offertförfrågningar samt utvärdering av offerter, kalkylskrivning och offertlämning. Du skall även vara med vid anbudsgenomgång mot kund och granska avtal.
Du kommer arbeta från vårt kontor i Tollarp eller Staffanstorp samt vara ute på arbetsplatserna och besöka kunder, entreprenörer samt medarbetare. Du rapporterar till Kalkylchefen i Stålsmeden Syd AB.
I ditt ansvar som Kalkylator/Kalkylingenjör ingår att:
• Upprätta kalkyl och lämna anbud enligt tidsplan
• Utföra anbudsarbete i enlighet med gällande Projekthandbok, policys och rutiner
• Ta fram nyckeltal
• Ta fram efterkalkyler
• Starta och avsluta anbudsprojekt
• Delta aktivt vid:
• Kalkylmöten
• Erfarenhetsåterföring
• Platsbesök
• Överlämningsmöte
• Arbete i nettokalkyl
• Genomföra platsbesök vid önskemål och behov
• Stötta projektorganisationen vid behov
• Upprätta tidsplaner
• Inköp av material m.m. till projekten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig med gymnasial utbildning och yrkeserfarenhet av smidesbranschen. Det är mycket meriterande om du har svetskunskap, EN1090 samt kunskap inom mängdning och kalkylarbete.
Vi vill även att du har:
• God förståelse för siffror och budget
• Körkort klass B
• God datorvana, Bluebeam, Officepaketet
• Erfarenhet av arbete i digitalt kalkylsystem
• Uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska
Som person har du stort kundfokus. Du har förmåga att samarbeta och skapa relationer, då god sammanhållning i både arbetsgruppen och med kunder och leverantörer krävs. För att trivas i rollen ser vi att du är en självgående, engagerad och driven person som lätt tar egna initiativ och drivs av att arbeta lösningsfokuserat. Slutligen är du kvalitetsmedveten och har en systematik som gör att vi når målen.
I den här rollen ser vi att utvecklingsmöjligheter finns att arbeta mer projektorienterat, så om intresse finns från din sida vill vi gärna höra mer om detta.
Vad kan vi erbjuda?
Som anställd på Stålsmeden Syd AB ingår du i ett kunnigt och sammansvetsat team, och vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö där alla är en viktig kugge. Våra anställda är viktiga för oss, så förutom att du får friskvårdsbidrag, tjänstepension och tillgång till en förmånsportal anordnar vi även sociala sammankomster och aktiviteter när tillfälle ges.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Tollarp eller Staffanstorp
Välkommen med din ansökan senast den 30 november. Om du har några frågor kring tjänsten så kontakta rekryterande chef, Brian Jinert Ekvall på brian.jinert.ekvall@stalsmedensyd.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen får du gärna höra av dig till HR Partner Linda Sima, linda.sima@thage.com
Tänk på att urvalet sker löpande, så kom gärna in med din ansökan så snabbt som möjligt.
Vi har inför den här rekryteringen utvärderat hur vi önskar arbeta och undanber oss vänligen kontakter från rekryterings- och bemanningsföretag samt andra annonsörer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thage i Skåne AB
(org.nr 556065-9145) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stålsmeden Syd AB Jobbnummer
9597757