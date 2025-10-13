Kalkylator inom byggservice
Needo Recruitment Sthlm AB / Byggjobb / Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och självgående kalkylator inom bygg med erfarenhet av försäkringsskador till ett uppdrag hos en etablerad aktör inom bygg- och skadebranschen.
Som konsult i denna roll blir du en viktig del av ett team som arbetar med att kalkylera, samordna och kvalitetssäkra försäkringsärenden från första bedömning till färdig åtgärd.
Dina ansvarsområden
Upprätta kalkyler i MEPS för försäkringsskador inom bygg
Göra kostnadsbedömningar, mängdberäkningar och skadevärderingar
Ha dialog med projektledare, tekniker och ibland försäkringsbolag
Bidra till att säkerställa korrekta underlag för uppföljning och fakturering
Vid behov delta i besiktningar och bedömningar på platsPubliceringsdatum2025-10-13Profil
Erfarenhet av arbete i MEPS är ett krav
Tidigare erfarenhet av byggkalkylering och/eller försäkringsskador
God förståelse för byggprocesser, material och kostnadsbedömning
Strukturerad, noggrann och kommunikativ med förmåga att arbeta självständigt
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Konsultuppdrag hos en välrenommerad aktör inom byggservice
Möjlighet till långsiktigt samarbete och kompetensutveckling
En arbetsmiljö där kvalitet och professionalism står i fokusÖvrig information
Start: Inom 1 månad
Omfattning: 100%, heltid
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Detta är ett vikariat till vår kund där du blir anställd som ambulerande tjänsteman hos Needo. Genom oss får du en trygg anställning och vi har fina förmåner enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Needo Kontakt
Sandra Lu sandra@needo.se Jobbnummer
9554198