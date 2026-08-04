Kalkylator / Inköp inom bygg
LBF Bygg AB / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2026-08-04
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Kalkylator / Inköpare till LBF Bygg AB
Sedan 1998 har LBF Bygg AB levererat framgångsrika byggprojekt till nöjda kunder. Med gedigen erfarenhet, hög professionalism och ett starkt kvalitetstänkande genomför vi entreprenader som inte bara möter – utan överträffar – våra beställares förväntningar.
Vi är ett företag med stark framtidstro, korta beslutsvägar och ett engagerat team där kompetens, samarbete och ansvarstagande står i fokus. Genom långsiktiga relationer med leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners kan vi erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med hög kvalitet och leveranssäkerhet.
LBF Bygg AB arbetar med både större och mindre byggentreprenader, byggservice och ROT-projekt. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, kommersiella verksamheter och statliga organisationer.
Nu söker vi en driven och affärsmässig Kalkylator/Inköpare som vill vara med och stärka vårt team ytterligare.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I rollen som kalkylator/inköpare får du en central och viktig funktion i våra projekt. Du arbetar nära verksamheten och deltar aktivt i anbuds- och inköpsprocessen – från första förfrågan till färdigt kontraktsunderlag.
Du har god förståelse för byggproduktion, marknadspriser och entreprenadprocesser, samt förmågan att skapa konkurrenskraftiga och genomarbetade kalkyler.
Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet från byggproduktion och tidigare har arbetat ute i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
Upprätta anbudskalkyler
Ta fram sidoanbud och alternativa lösningar
Förbereda och sammanställa kontraktsunderlag
Delta i planering och framtagning av tidplaner för inköp
Hantera offertförfrågningar och utvärdera inkomna offerter
Ansvara för inköp och leverantörskontakter
Skicka ut och följa upp förfrågningar
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
Entreprenadjuridik
Wikells
Bluebeam
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett affärsmässigt tänk, god kostnadsmedvetenhet och förmåga att fatta välgrundade beslut.
Du trivs med att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Att arbeta mot tydliga deadlines ser du som motiverande och naturligt.
Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta med siffror och administrativa system.
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med stark lokal förankring
Varierande och utvecklande projekt
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
Ett engagerat team med hög kompetens
Möjlighet att utvecklas långsiktigt inom företaget
Om LBF Bygg & Mark AB:
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi värdesätter öppen kommunikation och korta beslutsvägar. Vi tror på att ge våra medarbetare stort ansvar och utrymme att påverka – både i det dagliga arbetet och i företagets långsiktiga utveckling. Arbetsmiljön hos oss är dynamisk och präglas av samarbete, professionalism och ett genuint driv att leverera hög kvalitet i varje projekt. Här får du möjlighet att växa i din roll, bidra med egna idéer och vara med och utveckla såväl projekten som företaget i stort.
Vi är stolta över vår kombination av erfarenhet, trygghet och framtidsfokus – och vi välkomnar dig som vill vara med och bygga vidare på den grunden.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
LBF Bygg AB – Där erfarenhet och kvalitet bygger framtiden
Ansökan och kontaktperson
Maila ditt CV och personliga brev till jobb@lbf.se
. Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Urvalsprocessen sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Rebecka Järefjord, 08-591 130 10 eller maila jobb@lbf.se
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas på att få välkomna just dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kalkylator / Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Kontakt
HR / KMA
Rebecka Järefjord jobb@lbf.se Jobbnummer
10020540