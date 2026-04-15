Kalkylator
Jobway AB / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2026-04-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Har du en bakgrund inom kalkyl? Är du en affärsdriven person som vill du bli en del av ett välmående bolag där du får stort inflytande? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig - Läs vidare och ansök redan.
I rollen som kalkylator på J&B Elinstallationer får du en central roll i bolaget där du ansvarar för hela kalkylprocessen. Du arbetar nära VD och projektledare och fungerar som ett viktigt affärsstöd i organisationen.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för kalkyler och anbudsarbete
Ta fram offerter
Vara bollplank till VD och projektledare
Delta i överlämning och uppföljning av projekt
Bidra till att utveckla arbetssätt, processer och digitala lösningar
Du blir en nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxt och får möjlighet att påverka både din roll och verksamheten i stort.
Vi ser gärna att du har
Utbildning inom kalkyl eller motsvarade arbetserfarenhet
God systemvana och mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av BlueBeam
Meriterande med kalkylverktyg som Wikells eller liknande system
Svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du är affärsmässig och lösningsorienterad. Du är nyfiken och driven, och en lagspelare som trivs med att arbeta nära verksamheten. Har du dessutom ett intresse för digital utveckling och vill arbeta smartare är det ett stort plus.
J&B Elinstallationer erbjuder dig:
En nyckelroll i en platt organisation med snabba beslut
Möjlighet att växa i ansvar över tid
Ett välmående bolag med en stark koncern i ryggen
Kompetenta kollegor och en trivsam arbetsmiljö
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar J&B Elinstallationer med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om J&B Elinstallationer ABJ&B Elinstallationer grundades 1997 i Boden och har cirka 65 medarbetare. Företaget ingår i den rikstäckande koncernen Hjo Installation med ett stort antal lokala bolag och drygt 1 500 medarbetare inom energioptimering, el, VS och ventilation. Det innebär att J&B är ett lokalt och personligt företag, men med koncernens stordriftsfördelar. Vi tror att bra människor gör ett bra företag. Därför engagerar vi oss i gymnasieskolornas elprogram, samt jämlikhet och jämställdhet, för att vägleda och utbilda nya generationer elektriker och locka fler kvinnor till ett efterfrågat framtidsyrke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Sturegatan 16 (visa karta
)
961 33 BODEN Arbetsplats
J&B Elinstallationer Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832
9855318