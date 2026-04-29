Kalibreringsingenjör
2026-04-29
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker nu flera erfarna utvecklingsingenjörer med erfarenhet av styrsystem för framdrivning, med fokus på kalibrering och optimering av olika drivlinor (powertrains). Erfarenhet av bensin- eller dieselmotorer, hybrider eller elektriska system är relevant.
Din roll
Flera arbetsområden behöver förstärkas, från utveckling av styrsystem till motorkalibrering. Du hjälper till att identifiera förbättringsområden och säkerställer att kalibreringar över olika styrenheter är samordnade. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för kalibreringsprocessen, inklusive validering.Publiceringsdatum2026-04-29Profil
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är en person som gillar att ta dig an nya utmaningar, tar eget ansvar och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du har ett genuint teknikintresse och håller dig uppdaterad kring trender. Du är innovativ och trivs med att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen behöver du:
Ha en universitetsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande
Ha minst 5 års erfarenhet från fordonsindustrin
Ha erfarenhet av kalibrering av styrsystem, OBDII-diagnostik och/eller efterbehandling av avgaser
Vara flytande i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har kunskap inom motoroptimering, körbarhet, bränsleförbrukning eller emissioner, kalibrering och/eller funktionalitet. Kunskap om olika verktyg inom motorområdet, diagnostik samt erfarenhet av styrsystem är en fördel.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation.
