Kaffedoppet Strömstad
2026-02-08
Kaffedoppet är ett anrikt bageri & konditori med mycket historia, Småbrödsbageriet startades av Anna Schiöler, mor till den kända konstnären Inge Schiöler. . För att kunna försörja sina barn började Anna att baka bröd hemma. Brödet sålde hon till grannar och andra som ville ha nybakat bröd till morgonkaffet. Hennes bröd blev så pass omtyckt att Anna bestämde sig för att öppna småbrödsbageriet Kaffedoppet 1936.
vi söker nu en kollega som vill jobba med oss i serveringen/butiken.
Du ska vara serviceinriktad och gilla att jobba i högt tempo.
Arbetet består av varierade arbetsuppgifter så som kassabetjäning , matberedning, varuhantering , disk.
Vi erbjuder ett roligt och fartfyllt jobb där vi ständigt utvecklas och har en god gemenskap.
Anställningen är på 50% med goda möjligheter till mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@kaffedoppet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kaffebolaget Strömstad AB
Strömstad AB, Kaffebolaget Kontakt
Sanna Hansson info@kaffedoppet.se 0736936690 Jobbnummer
