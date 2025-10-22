Kaffebiträde

Silvanas Kaffe & Te AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-10-22


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Silvanas Kaffe & Te AB i Stockholm

Kahls The & Kaffehandel är en kedja som har egen sortiment av kaffe och te som håller hög kvalité. Vi säljer även bl a choklad och presentförpackningar. Vår butik i ligger Kista galleria. Du ska verkligen tycka om serviceyrket och vara genuint serviceinriktad. Hög arbetsmoral samt ärlighet och lojalitet ät ett måste!
Du ska ha en bra samarbetsförmåga och försöka bidra till en trevlig arbetsmiljö! Barista. Kassahantering. Försäljning av diverse varor. Göra presentförpackningar. Ta emot varor samt packa upp dem. Hålla rent och snyggt i butiken. Lära sig olika kaffe och te-sorters samt deras innehåll och egenskaper!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: kamo56@live.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kaffebiträde".

Arbetsgivare
Silvanas kaffe & Te AB (org.nr 556961-8407)
Kista Galleria (visa karta)
164 91  KISTA

Arbetsplats
Silvanas Kaffe & Te AB

Kontakt
vd
Kamo Valdiv
kamo56@live.se
+46707617224, 0707617224

Jobbnummer
9569930

Prenumerera på jobb från Silvanas Kaffe & Te AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Silvanas Kaffe & Te AB: