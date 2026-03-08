Kafemedarbetare
2026-03-08
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige
Här är jobbet som är perfekt för dig som är yngre och kanske ska studera vidare till hösten.
Vi söker Dig som tycker det är kul att baka, bre mackor, göra smörgåstårta och laga soppa. Du behöver också tycka om att sälja i kassan, träffa människor och ha mycket god kunskap i svenska både tal och skrift.
Du behöver vara stresstålig och kunna hålla ett bra tempo när det är mycket att göra. Du håller rent och snyggt omkring dig, röker inte och kan jobba utan privat mobiltelefon.
Fröjas är en liten arbetsplats. Här får du göra många olika sysslor som hör till i det dagliga med att jobba i kafé. Du behöver vara självständig och driven i Dina arbetsuppgifter.
Ett plus om Du gått kurs eller lärt dig om hygienrutiner kring livsmedel och tillredning.. Alternativt sommarjobbat i kök/kafé förut. Men har du bra hygien, kan hålla ordning och reda omkring dig och har intresse i att baka och prata med människor så kan vi lära Dig resten.
Fröjas har öppet onsdagar till söndagar. Men planen är att öppna alla dagar i veckan om detta känns rätt. Tjänsten är till dess bara möjlig att få till 100 % om du kan jobba helg.
Tjänsten är en tillfällig anställning över högsäsongen med start omgående under våren fram till 9 augusti.
Läs gärna mer om Fröjas på vår hemsida www.fröjas.se
Vi driver även handelsträdgård och Världsbutik. Vi är en uppskattad mötesplats och ett besöksmål i Åsbygden. Det ger dig en spännande arbetsplats med bredd och har du intresse går de att lära sig mer också kring både växter och fairtrade. Tjänsten är i första hand för kaféet.
Lönen följer Hotell-restaurangs kollektivavtal. Timlön.
Vi kommer svara på de ansökningar vi bedömer lämpliga, övriga kommer vi inte att återkoppla till. Detta för att vi går in i högsäsongen och hinner helt enkelt inte med.
Vänta inte med att skicka din ansökan om du tycker detta verkar spännande
Vi tar emot ansökningar via mail
Vi har ingen möjlighet till praktikant/arbetsträning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: kontakt@frojas.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kafé Fröjas AB
Ösavägen 30
836 72 ÅS
