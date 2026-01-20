Kafébiträde till Torekällberget
2026-01-20
Kort om oss
Torekällberget är Södertälje kommuns museum och ett etablerat besöksmål för både lokalbefolkning och långväga gäster. Här möts kulturhistoria, levande miljöer och vardagsliv från förr i en helhet som engagerar över 100 000 besökare årligen.
Kafé Lindbloms är en central del av platsens helhetsupplevelse. Vårt mål är att kaféet ska vara en självklar besöksanledning, ett ställe man kommer ihåg, återvänder till och rekommenderar. Här vill vi både bevara och utveckla svensk fika- och matkultur, med fokus på hantverk, råvaror och smakupplevelser som hör platsen till. Menyn är i huvudsak ett kaffe-kaka-smörgåskoncept, med vissa enklare lunchrätter. Det förekommer även fika och luncher för bokade grupper. Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida www.torekallberget.se
Inför sommaren söker vi kafévärdar till Torekällberget. Vi söker dig som vill vara på plats och bidra till en trevlig och minnesvärd upplevelse för våra besökare. Din arbetsplats är i första hand Lindbloms kafé som är beläget i Torekällbergets stadskvarter.
• Du förbereder försäljningsdel och matsal för service inför öppning.
• Du välkomnar och serverar våra gäster, tar emot beställningar och hanterar kassa.
• Du håller försäljningsdel och matsal städade och i god ordning.
Tjänsternas omfattning varierar mellan ca 30-85% och vi söker personal som kan arbeta hela eller delar av perioden maj t o m september. Vi ser helst att du kan jobba minst 6 veckor sammanhängande. Helgtjänstgöring ingår. Vi tillhandahåller arbetskläder.
Vem är du?
För att trivas som kafévärd hos oss behöver du tycka om att arbeta med människor samt förstå vikten av god service och ett gott bemötande. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från arbete i liknande verksamhet, ex kafé, restaurang eller butik.
• Du trivs med att samarbeta med kollegor men kan också ta eget ansvar, egna initiativ och arbeta självständigt med att välkomna besökare.
• Du är serviceinriktad och kommunikativ, har ett driv och en hög ambitionsnivå.
• Du har ett öga för vad som behöver göras och har en god förmåga att möta människor i alla åldrar på ett lyhört och vänligt sätt.
• Din förmåga till gott värdskap är av stor vikt och personlig lämplighet kommer att väga tungt vid rekryteringen.Kvalifikationer
• För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara minst 18 år gammal.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Du har erfarenhet från arbete i café, restaurang eller butik.
Meriterande:
• Utbildning inom restaurang/livsmedel.
• Kunskaper i fler språk utöver svenska och engelska.
• Erfarenhet från arbete vid besöksmål, museum eller annan kulturhistorisk miljö.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en underbar miljö, tillsammans med engagerade kollegor.Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
