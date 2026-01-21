Kabelmontör
Auxante AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro
2026-01-21
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som montör hos DeltaNordic arbetar du med tillverkning och montering av elektriska och elektroniska system i en modern produktionsmiljö. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på avdelning och projekt, men innefattar bland annat:
• Montering av kablage och komponenter i apparatskåp
• Enklare felsökning och kontrollarbete
• Kvalitetssäkring och dokumentation av utfört arbete
Du blir en viktig del av produktionsteamet där ditt arbete direkt bidrar till att leverera högkvalitativa lösningar till kunder inom flera teknikintensiva branscher.Profil
Vi söker dig som trivs i ett praktiskt arbete där noggrannhet och struktur är avgörande. Du är metodisk, kvalitetsmedveten och tar ansvar för att jobbet blir rätt utfört. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har:
• Ett stort tekniskt intresse och viljan att utvecklas inom området
• Förmåga att arbeta strukturerat och följa instruktioner och rutiner
• Noggrannhet, ansvarstagande och god problemlösningsförmåga
• Grundläggande datorvana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Även du som har rätt inställning och vilja att lära är varmt välkommen att söka!Om företaget
Företaget är en ledande helhetsleverantör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system. Företaget samarbetar långsiktigt med några av Nordens mest välkända industribolag inom bland annat fordon, infrastruktur, energi och industrisystem.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbar produktion levererar företaget kompletta lösningar - från konstruktion och industrialisering till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Här får du arbeta i en teknikdriven miljö som präglas av:
Tydliga förbättringsprocesser och stark kvalitetskultur
Moderna arbetsmetoder och ständig teknisk utveckling
Engagerade kollegor som samarbetar tätt för bästa resultatOm företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Kontakt
Hakan Tirpan hakantirpan@auxante.se Jobbnummer
9695711