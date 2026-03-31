Jurister/handläggare, UD
Regeringskansliet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Rättssekretariatet, Utrikesdepartementet
Vill du arbeta med offentlighet och sekretess i praktiken? Är du intresserad av frågor inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde? Hos oss får du möjlighet att bidra till att offentlighetsprincipen tillämpas på ett effektivt och korrekt sätt inom Utrikesförvaltningen.
Utrikesdepartementets rättssekretariat svarar för juridisk rådgivning till den politiska ledningen, departementets övriga enheter och utlandsmyndigheterna. Rättssekretariatet svarar också för utarbetande och granskning av författningsförslag samt för beredningen av vissa förvaltningsärenden, bland annat ärenden om utlämnande av allmän handling.
Du kommer att arbeta med frågor rörande offentlighet och sekretess, såsom handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handling och att bistå Utrikesdepartementets enheter och utlandsmyndigheter med kvalificerad juridisk rådgivning i frågor om offentlighet och sekretess. I tjänsten ingår också att medverka vid interna utbildningar på området.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en juristexamen och har några års yrkeserfarenhet från Regeringskansliet, annan myndighet eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Genomförd notarieutbildning, kunskap om och erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt erfarenhet från tjänstgöring vid överrätt är särskilt meriterande. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi ser gärna att du trivs i en rådgivande roll och har erfarenhet av att hålla utbildningar.
Dina egenskaper
Du är en person som trivs med att ha många och frekventa kontakter inom och utom departementet. Du har god servicekänsla och samarbetsförmåga och kan arbeta noggrant och strukturerat, samt vara van vid att arbeta under tidspress med många ärenden samtidigt. Du har mycket gott omdöme och kan arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten i arbetet. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrigt
Utlysningen avser en eller flera tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta t.f. gruppchef Alexander Sevelin eller enhetschef Peter Lindström. För övriga frågor kontakta Sofia Tillfors vid UD:s personalenhet. Fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (OFR/S,P,O), samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9830986