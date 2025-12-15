Jurist till IT-avdelningen
2025-12-15
Är du redo för en större uppgift? Vill du arbeta med utmanande och intressanta frågor kopplade till avancerad it-teknologi och AI? Vi söker nu en jurist till gruppen it-juridik med placering på Kungsholmen i Stockholm. Välkommen till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för jurister enligt Universums undersökning 2025.
Polisens IT-avdelning består av drygt 1400 medarbetare som tillsammans sköter utveckling, drift, säkerhet, underhåll och inköp av Polisens IT-stöd. Som anställd på Polisens IT-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Tillsammans bidrar vi till Polisens förmåga att bekämpa brott och på ett kontinuerligt och rättssäkert sätt tillgodose hela Polisen och dess drygt 40 000 medarbetares behov av produkter och tjänster inom it.
Hos oss på it-juridik får du möjlighet att arbeta med utmanande och intressanta rättsfrågor kopplade till avancerad it-teknologi i nära samarbete med den polisiära verksamheten. Du kommer att ha täta kontakter med många duktiga specialister inom IT och vara rådgivande i juridiska frågor kopplade till teknikens absoluta framkant, som exempelvis AI.
Hos oss har du möjlighet att arbeta både med flexibla arbetstider och på distans ett par dagar per vecka. Vi har goda förutsättningar för att utöva friskvård då vi har fri tillgång till gym och sporthall i våra lokaler. Som anställd hos oss har du även möjlighet att träna en timme i veckan på betald arbetstid.
Vårt kontor är centralt beläget på Kungsholmen med mycket goda kommunikationsförbindelser.
Du kan läsa mer om vad vi erbjuder som arbetsgivare här.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Gruppen IT-juridik består av nio medarbetare samt chef och arbetar med olika it-rättsliga frågor. Som jurist hos IT-juridik har du möjlighet till stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter med självständigt ansvar. Inom gruppen arbetar vi också mycket tillsammans för att utveckla vår verksamhet och arbetsglädje. Löpande kompetensutveckling är viktigt för oss.
IT-juridik ger stöd i juridiska frågor till IT-inköpsfunktionen samt till övriga enheter inom IT-avdelningen. I gruppens arbetsuppgifter ingår bland annat samordning av rättsliga frågor inom och utom myndigheten, svar på underremisser för IT-avdelningens räkning, avtalsrätt, upphandlingsrätt, AI, licensavtalsfrågor, samt avtalsfrågor kopplade till kamerabevakning.
Vi söker nu en erfaren jurist som kan bistå inom alla gruppens arbetsområden. Du kommer att arbeta nära verksamheten och ha täta kontakter med många duktiga specialister inom It samt andra delar av myndigheten såsom den polisiära verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Jur.kand. eller Juristexamen
Flerårig erfarenhet i närtid av att arbeta med kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet i närtid av kvalificerat arbete med avtal eller överenskommelser inklusive att ha upprättat, granskat och förhandlat avtal eller överenskommelser som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten
God stilistisk förmåga
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i så väl tal som skrift
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är även meriterande om du i närtid har arbetat med:
Remissvar
Offentlighet och sekretess
IT-avtal
AI-juridik
Avtalsförhandlingar
Dataskyddsfrågor
Offentlig upphandlingDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är såväl lösningsorienterad som leveransorienterad och förstår vikten av samarbete i positiv anda. Du har även en god förmåga att samordna och prioritera dina leveranser. Du brinner för att bidra till samhällsnyttan och har mycket god förmåga att omsätta juridik till praktisk tillämpning och goda råd. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är drivande, flexibel och har vana att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt språk efter mottagaren. Avslutningsvis inspireras du av att arbeta tillsammans med andra för att nå myndighetens utsatta mål.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel tfn: 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jurist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna via vår hemsida. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via vår hemsida senast den 7 januari 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A782.578/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A782.578/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Amanda Jättner Öström
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult: amanda.ostrom@polisen.se Jobbnummer
9645670