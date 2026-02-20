Jurist
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Stockholm
, Växjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
GD-staben är placerad under generaldirektören och fungerar som ett direkt stöd till denne i myndighetens övergripande frågor.Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
GD-stabens uppgift är att ge ett nära och samlat stöd till generaldirektören i frågor om ledning, krisberedskap och administration.
GD-staben ansvarar för myndighetens övergripande ledningsstruktur, bland annat planering och genomförande av ledningsgruppsmöten, beslutsföredragningar för generaldirektören och insynsrådets möten. Staben ansvarar även för kontakterna med Regeringskansliet, samt fördelning av inkomna regeringsuppdrag och remisser och i frågor om krisberedskap och totalförsvar.
Som jurist på GD-staben har du Stockholm som placeringsort.Dina arbetsuppgifter
Myndigheten växer och det juridiska arbetet blir mer omfattande. Som jurist vid GD-staben arbetar du nära myndighetens övriga jurister och bidrar aktivt till prioritering, kompetensdelning och utveckling av myndighetens samlade juridiska förmåga i en växande organisation. Du arbetar med kvalificerade juridiska frågor och stöttar verksjuristen i arbetet med att säkerställa rättssäkra processer och god regelefterlevnad. Du samarbetar med myndighetens verksjurist och avlastar denne i olika juridiska frågor.
Du kommer att fullgöra uppdraget som myndighetens dataskyddsombud och ansvara för myndighetens systematiska arbete avseende personuppgiftsbehandling. Du ansvarar även för juridiska frågor kopplade till digital utveckling, inklusive IT- och AI-frågor.
I din roll kommer du att ha ett särskilt ansvar att följa lagstiftningsarbetet kring nationella minoriteter och trossamfund och bidra till att myndighetens uppdrag och arbete bedrivs i enlighet med detsamma.
Vidare stödjer du myndighetens remissamordnare och medverkar i arbetet med remissvar.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- juristexamen, 270 högskolepoäng
- minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete
- god kännedom om dataskyddsförordningen (GDPR)
- praktisk erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor till exempel som dataskyddsombud eller i en samordnande roll inom dataskydd
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i Officepaketet och vana av att snabbt sätta dig in i nya digitala system
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- arbete i förvaltningsrätt eller som jurist vid annan myndighet
- juridiska frågor kopplade till digital utveckling, IT eller AI
- arbete med kris- och beredskapsfrågor
- arbete mot korruption
- tillämpning av lagstiftning som rör nationella minoriteter, minoritetsspråk eller trossamfund
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och samtidigt kunna arbeta självständigt. Du trivs med nära dialog och samverkan med kollegor och andra funktioner i organisationen och har lätt för att bygga förtroendefulla samarbeten.
Du är lyhörd och kommunikativ med god pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa rättsliga frågor på ett tillgängligt och tydligt sätt för olika målgrupper. Du känner dig trygg i att hålla presentationer och tala inför grupper.
Vidare är du flexibel och har förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade behov i verksamheten. Du har god prioriteringsförmåga, kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och arbetar strukturerat även i perioder med högt tempo.
Stor vikt kommer att läggas vid dessa personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Provanställning tillämpas i normalfallet.
Förtroendearbetstid.
Placeringsort Stockholm.Så ansöker du
Din ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla CV och personligt brev.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 0055/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
GD-stab Kontakt
Stefan Holmgren, chef GD-staben 010-1601009 Jobbnummer
9755845