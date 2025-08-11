Jurist
2025-08-11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Du kommer att arbeta på avdelning Juridik på enhet Juridik sjö- och luftfart. Avdelningen består av fem enheter med cirka 100 medarbetare. Avdelningen ska på ett så effektivt sätt som möjligt bidra till en enhetlig rättstillämpning med god rättslig kvalitet i hela myndigheten genom att vara styrande och stödjande i rättsliga frågor. Vi ansvarar bl.a. för styrning, samordning och stöd av juridiska frågor inom områdena vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och luftfart. Att vara jurist på avdelningen innefattar ett nära samarbete med handläggare, sakexperter och andra specialistkompetenser i arbetet med bland annat tillstånd, tillsyn och regelgivning. Arbetet har sin utgångspunkt i offentligrättsliga frågor. De styrande regelverken i sakfrågorna har till stor del sin grund i EU-rättslig och annan internationell reglering.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- tillhandahålla juridiskt expertstöd
- delta i föreskriftsarbeten
- arbeta med nationell implementering av internationella regleringar
- ge stöd i det internationella arbetet
- delta i handläggningen av framställningar om lag- och förordningsändringar
- företräda myndigheten i domstol.
Du måste ha
- juris kandidatexamen eller juristexamen
- flera års aktuell erfarenhet som jurist inom myndighet, domstol, advokatbyrå eller liknande
- mycket god förmåga att behandla svenska i tal och skrift
- god förmåga att behandla engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av arbete med EU-rättsliga eller internationella frågor
- erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga frågor
- erfarenhet av lagstiftningsarbete eller annat regelgivningsarbete
- notarietjänstgöring.
Vi vill att du
- har en god samarbetsförmåga; kan samarbeta med människor med olika kompetens i syfte att uppnå bästa resultat, har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga samt kan bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt
- är lösningsorienterad; hittar snabbt lösningar på uppkomna problem
- är självgående; kan ta stort eget ansvar och arbeta självständigt
- är flexibel; har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt
- är resultatorienterad; kan leverera med god kvalitet även under tidspress
- har god pedagogisk förmåga; lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Karin Österlin, 010 - 495 36 39 karin.osterlin@transportstyrelsen.se
. ST, Anders Bodving och Saco-S, Johan Stenborg nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-6866. Vi behöver din ansökan senast den 11 augusti 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Juridik
Avdelning Juridik består av fem enheter. Juridikenheterna styr och stöder myndighetens olika avdelningar i juridiska frågor, och enheten Registratur ansvarar för registratur, reception och växel. Vi finns på flera orter. Vår huvudort är Norrköping.
Vi bidrar till en enhetlig och effektiv hantering av Transportstyrelsens behov av styrning och stöd i juridiska frågor och i språkliga frågor inom regelgivning. Vi bidrar med styrning och stöd i diarieföring, ad acta och arkivläggning, passerkortshantering, besöksmottagning och växel. Ersättning
