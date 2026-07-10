Juniora Servicetekniker
Coromatic AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-07-10
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Juniora Servicetekniker till Coromatic inom Reservkraft, UPS och Kyla
Vill du bygga en framtid inom infrastruktur och Data Center? Har du en utbildning inom el, energi eller teknik – eller ett stort tekniskt intresse, gärna med ett motorintresse, och trivs med praktiskt arbete? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Coromatic växer och söker flera Juniora Servicetekniker till Stockholm inom Reservkraft, UPS och Kyla. Här får du möjlighet att lära dig av några av branschens mest erfarna tekniker samtidigt som du bygger specialistkompetens inom kritiska anläggningar som håller datacenter, sjukhus, myndigheter och företag igång dygnet runt.
Hos oss behöver du inte kunna allt från start. Det viktigaste är att du har ett genuint teknikintresse, vill utvecklas och tycker om att lösa problem i praktiken.
Om rollen
Som Junior Servicetekniker arbetar du med installation, service, underhåll och felsökning av tekniska system inom reservkraft, UPS och kylsystem. Du får en gedigen introduktion, stöd av erfarna kollegor och möjlighet att certifiera dig inom våra specialistområden.
Arbetet är varierat och innebär att du besöker olika kundanläggningar runt om i Stockholmsregionen. Du kommer successivt att ta mer ansvar i takt med att du utvecklas i rollen.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Service och underhåll av reservkraftsanläggningar, UPS-system och kylutrustning
Felsökning och problemlösning tillsammans med erfarna kollegor
Installation och driftsättning av tekniska anläggningar
Funktionskontroller och optimering av utrustning
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Kundkontakt och teknisk rådgivning på plats
Om dig
Den här rollen passar dig som är i början av din tekniska karriär och vill utvecklas inom en bransch med stora framtidsmöjligheter.
Har en utbildning inom el, kylteknik eller annan teknisk inriktning
Har ett stort tekniskt eller motor intresse och gillar att arbeta praktiskt
Tycker om att felsöka och förstå hur tekniska system fungerar
Är nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat samt har grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande
Elutbildning eller erfarenhet som elektriker
Praktik, sommarjobb eller arbete inom service, industri eller teknik
Erfarenhet av installation, underhåll eller felsökning
Kunskap inom el, reservkraft, UPS, kylteknik eller automation
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Som en del av vårt ansvar inom totalförsvaret kan tjänsten komma att krigsplaceras. Detta innebär att du vid höjd beredskap eller krig kommer att kallas in för att upprätthålla Coromatics samhällsviktiga verksamhet kopplad till din befattning.
Placeringsort: StockholmOmfattning: HeltidArbetstider: Vardagar 07.30–16.30Anställningsform: TillsvidareBeredskap/jour: Kan förekomma beroende på teknikområdeStart: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Hos Coromatic får du mer än bara ett jobb – du får en långsiktig karriär inom ett växande och samhällsviktigt område.
Gedigen introduktion och utbildning
Möjlighet till certifieringar och specialistutveckling
Erfarna kollegor som stöttar din utveckling
En trygg arbetsgivare med stark tillväxt
Varierande arbetsdagar och modern teknik
Prestigelös kultur med stark teamkänsla
Möjlighet att arbeta med samhällskritiska anläggningar som aldrig får stannaKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om rekryteringsprocessen Kontakta Talent Acquisition Specialist Anna Beltrami, anna.beltrami@coromatic.se
Välkommen med din ansökan!
Om Coromatic
På Coromatic säkerställer vi kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och drifta robusta fysiska infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft, med hållbarhet och säkerhet som kärnan i vår leverans.
Sedan starten 1992, och som en del av E.ON-koncernen från 2019, har vi säkrat driften av verksamhetskritisk infrastruktur för samhällsbärande organisationer och i över hälften av Nordens största företag.
Bli en del av vårt team med över 800 kollegor på 21 regionala kontor och servicecenter i Norden, och var med på vår resa för att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414)
Flygplatsinfarten 2 (visa karta
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168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se Jobbnummer
10000128