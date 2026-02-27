Juniora Ingenjörer Till Alten Linköping
Alten Sverige AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-02-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
eller i hela Sverige
Redo att kickstarta din karriär? Då ska du söka till oss på ALTEN, ett av Europas ledande företag inom Teknik, IT och Life Science. Vi har en rad olika möjligheter där du får chans att påverka ditt första eller nästa steg i karriären!
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN har du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos någon av våra spännande kunder i Linköpingsregionen. Vi erbjuder dig bland annat:
Tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
Coachande ledarskap.
Möjligheten att arbeta inom diverse branscher våra kunder är verksamma inom.
Personlig utbildningsbudget, för interna eller externa kurser.
KRAV:
Vi söker personer med varierande bakgrunder och erfarenheter men du behöver ha:
En högskole- eller civilingenjörexamen inom maskin, produkt och design, mjukvaruutveckling eller liknande
Vara öppen för att jobba i Linköping
Flytande kunskaper i Svenska, både tal och skrift
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda i cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
För HR-relaterade frågor eller förfrågningar gällande en jobbansökan, vänligen välj kategorin "Rekrytering" under "Kontakta oss". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9767847