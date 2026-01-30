Junior Utvecklingsingenjör inom AI och avancerade system
Är du nyfiken på att arbeta med teknik där lösningarna ännu inte är givna? Här får du chansen att utveckla avancerade system som tar steget in i helt nya områden, kombinera mjukvara och hårdvara, och forma framtidens sätt att analysera och förstå komplexa data. Rollen passar dig som gillar att utforska, testa idéer och se direkt hur din tekniska kreativitet gör skillnad. Ansök idag, då vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
I Scanner Solutions-teamet arbetar de med att vidareutveckla företagets produkter för att även fungera inom histopatologi och cytologi, en analys av allmänna vävnader och celler. Det innebär en resa från blod till betydligt mer komplexa biologiska strukturer och ett rejält tekniskt kliv in i en mycket större marknad.
Det här är ett område där allt inte är färdigdefinierat ännu. Mycket av arbetet handlar om att utforska vad som fungerar och vad som inte gör det. Om du gillar att arbeta i gränslandet mellan forskning, produktutveckling och ingenjörskonst, kommer du att trivas här. Det finns goda möjligheter till utveckling och teamet består både av seniora och juniora personer.
Rollen omfattar bland annat följande arbetsområden:
Programmering i C++, C# och Python (frontend, backend och datanära utveckling)
Algoritmutveckling och optimering
Bildprocessering (bildformat, kompression)
Bildanalys
Insatser inom maskininlärning
Integration av hårdvarukomponenter
Kalibreringar
Arbete med optik, motorer, kameror, ljuskällor m.m.
VI SÖKER DIG SOM:Har en civilingenjörsexamen inom Teknisk fysik, Teknisk matematik, Elektroteknik eller motsvarande
Kan kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift då båda språk används dagligen i dialog
Trivs med att arbeta strukturerat, analytiskt och nära tekniken
Det är meriterande men inget krav om du:
Kurser eller erfarenhet inom bildanalys, bildbehandling eller datorseende (computer vision)
Kunskap inom maskininlärning eller algoritmutveckling
Erfarenhet av programmering i C++, C# eller Python
Förståelse för signalbehandling, optik eller systemintegration
För att lyckas och trivas i rollen är du kommunikativ, noggrann, nyfiken. Som person har du lätt för att sätta dig in i nya sammanhang, tycker om att arbeta strukturerat och har ett analytiskt förhållningssätt där du gärna går på djupet för att förstå orsak och verkan. Vi tror även att du som person trivs i samarbete med andra tekniska roller, kommunicerar tydligt och bidrar med ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt i teamet.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Augusti / September
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
