Junior testutvecklare inom robotik
2025-08-19
Om tjänsten
Vi söker nu en junior testutvecklare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder som är en global aktör inom industriell automation och robotik. Uppdraget är inledningsvis på 6 månader, men det finns mycket goda möjligheter till förlängning och anställning hos kundföretaget.
Du kommer att bli en del av ett erfaret testteam som arbetar nära både robotarnas mjukvara och användargränssnitt. Det är en roll där du får kombinera programmering med praktiskt arbete. Rollen är perfekt för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas snabbt i en tekniknära miljö.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som testutvecklare jobbar du både praktiskt och analytiskt med att säkerställa att robotapplikationerna fungerar enligt krav och förväntningar. Du blir en viktig del i teamet som arbetar med testning på applikationsnivå i agila projekt.
Du kommer bland annat att:
Skriva och köra testfall för robotapplikationer
Arbeta med både manuell och automatiserad testning
Skriva testspecifikationer och dokumentera resultat
Samarbeta med utvecklare och andra testare
Delta i planering via backlog och veckomöten
Bidra till förbättring och automatisering av testprocesser
Vi söker dig som
Har en teknisk utbildning inom exempelvis mjukvarutestning, automation eller robotik, samt ett stort teknikintresse. Du har grundläggande programmeringskunskaper och en vilja att lära dig mer om testning i praktiken.
Formella krav
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Grundläggande programmeringskunskaper (t.ex. C#, Python eller C++)
Intresse för testmetodik och kvalitetssäkring
God förståelse för tekniska system
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Azure DevOps
Tidigare arbete med testning eller automation
Intresse för eller erfarenhet av robotik
Kinesiska är ett plus men inget krav
Personliga egenskaper I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kräver därmed att du är initiativtagande i ditt arbete. Du har inga problem att ta tag i uppgifter på egen hand samt uppskattar ett team där erfarenhet blandas med nyfikenhet och vilja att dela kunskap. Du ser en framtid inom test, automation eller mjukvaruutveckling och vill ta nästa steg tillsammans med en arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Västerås.
Omfattning: Heltid.
Anställningsform: Konsultuppdrag på 6 månader via Wrknest, med mycket god chans till förlängning och anställning hos kundföretaget. Om företaget
Vår kund är ett världsledande teknikbolag inom robotik och automation. De utvecklar lösningar som används i avancerade tillverkningsprocesser. I testteamet arbetar du nära robotarnas mjukvara, tillsammans med ingenjörer och testare med lång erfarenhet. Här får du chansen att växa i din roll, påverka tekniken du jobbar med och få insyn i framtidens robotlösningar.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se.
