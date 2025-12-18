Junior Testingenjör till Rymdindustrin!
2025-12-18
Vill du arbeta på ett företag inom rymdindustrin som ständigt strävar efter att ta tekniken högre och högre upp? Vi söker dig med en bakgrund inom elektronik som vill bli en del av ett team med kompetenta testingenjörer. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för kunds räkning en testingenjör som vill arbeta med testning av hårdvara inom rymdindustrin. På testsektionen i Göteborg arbetar omkring 11 personer med att stötta hela verksamheten inom test och verifiering, primärt inom hårdvarutester med testning av prototyper och ny testutrustning.
I rollen som testingenjör arbetar du med tester innan leverans till kund men även med material- och processkvalifikationer för utvecklingsprojekt och framtida produkter. Du kommer arbeta i en renrumsproduktion och ingå i ett team med hög kompetens där ni samarbetar för att nå de gemensamma målen. Ditt huvudfokus är att testa och verifiera digitala- och mikrovågsprodukter för att säkerställa att de uppfyller kraven från kund.
Du kommer exempelvis att:
Testa och verifiera hårdvara, både digital och elektrisk samt RF-provning av kort och enheter
Analysera och rapportera testresultat
Arbeta för att kontinuerligt förbättra och effektivisera processerna
Supportera vid felutredning och avvikelsehantering
VI SÖKER DIG SOM:Har en YH-utbildning som elektronikingenjör, alternativt:
Har motsvarande erfarenhet av att arbeta med testning av kretskort
Är teknisk och uppskattar att arbeta hands-on med exempelvis lödning eller att plocka ihop och isär tekniska produkter
Talar och skriver flytande svenska samt engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
Tidigare har arbetat inom en liknande roll
Tidigare har arbetat i och har kunskap om SAP
Har kunskap inom Lean Production
Har hobbyprojekt inom elektronik med inslag av lödning och testning
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är en person med en hög teknisk förmåga som trivs att arbeta med många kontaktytor. Du är driven och engagerad med förmågan att dels vara självgående och ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare är du flexibel, noggrann och nyfiken där du ständigt vill lära dig mer och utvecklas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Anställningen är tidsbegränsad och sträcker sig över 6 månader med möjlighet till förlängning.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: Omgående
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
