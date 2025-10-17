Junior Teknisk Säljare
2025-10-17
DM TAK är ett väletablerat och expanderande företag som erbjuder takläggning och takservice i hela Stockholmsområdet. Med över 20 års erfarenhet och en tydlig ambition om att alltid leverera högsta kvalitet, har vi byggt upp ett starkt varumärke inom takbranschen. Idag består företaget av 28 anställda och har ett samarbete med cirka 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra moderna lokaler i Länna Industriområde. Just nu söker vi en driven juniorsäljare som vill vara med och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar för deras tak och därför söker vi dig.
DM TAK söker en serviceinriktad juniorsäljare
Vad innebär den här rollen?
I rollen som juniorsäljare blir du en viktig del av vårt säljteam och en nyckelperson i våra kunders första kontakt med företaget. Du kommer att representera ett av Sveriges mest kvalificerade takföretag, med fokus på kvalitet, professionalism och kundnöjdhet. Arbetsuppgifterna består av halva tiden ute på kundmöte, där du träffar privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommersiella verksamheter för att hjälpa dem att hitta rätt lösning för deras tak. Den övriga tiden arbetar du på kontoret med administrativa uppgifter som offertarbete, kunduppföljning och övrig kundkommunikation. I din roll som säljare kommer du hantera flera kunder samtidigt, där vissa affärer går snabbt medan andra kräver tid och tålamod.
Vad krävs av dig?
Vara serviceinriktad och lösningsorienterad
Är organiserad, självgående och gillar att jobba mot mål
Behövs ingen tidigare erfarenhet - vi utbildar dig
Behärskar svenska i tal och skrift
B-körkort
Vad erbjuder vi?
Vi på DM TAK erbjuder dig en introduktion och grundutbildning inom sälj och vårt arbetssätt, men även kontinuerlig uppföljning i takt med att du utvecklas. Hos oss får du en trygg anställning med fast lön, provision och förmånsbil som standard för alla våra säljare. Du kommer bli en del av ett ambitiöst team där vi värdesätter tydlig kommunikation, gemenskap och där du får möjligheten att växa - både yrkesmässigt och som person. Med tydliga arbetsuppgifter, bra struktur och en stark företagskultur får du rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas vidare mot större ansvar.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på: jobba@dmtak.se
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
DM TAK AB (org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se
Besma Algaban besma@dmtak.se
9562544