Junior systemutvecklare (Fullstack) till utvecklingsteam
Datajobb / Jönköping
2025-10-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
, Tranås
Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Vi söker en driven och engagerad systemutvecklare (Fullstack) till ett spännande konsultuppdrag i Jönköping. Uppdraget innebär arbete inom ett team som utvecklar verktyg och mjukvaror för att stötta serviceorganisationer och återförsäljare inom robotikområdet. Teamet arbetar agilt enligt SCRUM och ansvarar för hela produktlivscykeln - från design och implementation till test och verifiering.
Som konsult hos oss blir du en del av ett kompetent utvecklingsteam som värdesätter samarbete, ny teknik och innovation.
Arbetsuppgifter
Fullstackutveckling i .NET-miljö (backend och frontend)
Design, implementation, test och underhåll av mjukvaruverktyg
Samarbete med övriga utvecklingsteam och intressenter
Bidra med teknisk kompetens och driva utvecklingen framåt
Delta i planering och förbättring av agila arbetsprocesser
Kvalifikationer
Skall-krav:
Erfarenhet av fullstackutveckling i .NET
Kunskap inom ASP.NET Core och Blazor
Erfarenhet av Azure molntjänster och infrastruktur
Erfarenhet av Windows Presentation Foundation (WPF)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av automatiserade enhetstester
Kunskap inom Unity, MAUI, iOS- och Android-utveckling
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av embedded utveckling
Observera: För att vi ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag med start 1 december 2025 och beräknat slut 30 juni 2026, på plats i Jönköping (distansarbete 0%). Du blir anställd av oss och uthyrd till kund där ambitionen är att anställningen övergår till kunden efter viss tids inhyrning.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan - uppdraget kan komma att tas bort innan sista ansökningsdatum.
Vill du vara en del av ett team som ligger i teknikens framkant och samtidigt utveckla framtidens robotiklösningar?
Skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qbemanning.se 0708233900 Jobbnummer
9564012